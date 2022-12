Még a mai napon megállapodás születhet az orosz olajra vonatkozó árplafonról

Az uniós nagykövetek az elmúlt napokban hosszasan tárgyaltak az árplafon szintjének végleges jóváhagyásáról, azonban több tisztviselő is kételyeinek adott hangot a mechanizmus hatékonyságát illetően, hiszen a tárgyalt árplafon meghaladná bizonyos orosz olajszállítmányok árát.

A tisztviselők szerint azonban mostanra a tagállamoknak javarészt sikerült egyezségre jutniuk a hordónkénti 60 dolláros plafont illetően, ezért hamarosan megszülethet a végső megállapodás.

Fontos azonban kiemelni, hogy mind a 27 tagállamnak jóvá kell hagynia az árplafon szintjét.

Amennyiben megállapodás születne az árplafonról, úgy az említett 60 dolláros szint felett a G7 országok és Ausztrália megállapodásának értelmében meg lenne tiltva a tengeri szolgáltatások nyújtása azon piaci szereplők számára, akik az orosz olajat nem a megadott áron vagy az alatt adják el. A G7-nek azonban még jóvá kell hagynia ezt az árszintet ahhoz, hogy az árplafon hatályba léphessen, és az sem biztos, hogy a csoport azonnal egyet fog érteni az EU döntésével.

A döntés értelmében pedig az orosz kőolajat szállító vállalatok továbbra is hozzáférhetnek majd az uniós biztosítási és brókerszolgáltatásokhoz, ha az olajat az árplafonon vagy az alatt adják el.

A plafon a tervek szerint december 5-én lépne hatályba, akkor, amikor az orosz hajókon szállított nyersolaj behozatalára vonatkozó külön uniós embargó is hatályba lép.

Az amerikai tisztviselők korábban attól tartottak, hogy az embargó, valamint az orosz olajat szállító hajók uniós biztosítási és egyéb szolgáltatásainak megszüntetésével való fenyegetés az olajárak emelkedését eredményezheti, ami újabb bevételeket hozhatott volna a Kreml háborús gépezetének. A most szóban forgó árkorlátozással pedig éppen azt próbálják elérni, hogy az orosz olaj ugyan továbbra is kielégítse a globális piacok igényeit, mindezt anélkül, hogy Moszkva teljes mértékben részesülne az értékesítésből származó haszonból.

Az Ural típusú kőolaj hordónkénti ára jelenleg 66,5 dolláros szinten áll, ami közel 10 százalékkal van magasabban a 60 dolláros értékhez viszonyítva, az idei csúcs a 111 dolláros szinten volt, még márciusban. Azonnali hatása azonban aligha lenne az árplafonnak Moszkva bevételeire, miután az ázsiai vevők már most is nagyjából ezen a szinten fizetnek az orosz kőolajért, és szerdán a balti Primorszk kikötőjében is 48 dollárt ért az urali kőolaj az Argus Media információi szerint.

Forrás: tradingeconomics.com

Címlapkép: Shutterstock