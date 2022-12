Véleményt mondott a Concorde a Duna House-ról

A Duna House 501 millió forintos negyedéves core profitot ért el (2% év/év; a jelentett EPS 18,6), ami jelentős lassulást jelent a második negyedévhez képest, de még mindig elég erős ahhoz, hogy a cég teljesítse a menedzsment konzervatív core profit-prognózisának alsó tartományát (1,9-3,3 milliárd forint) - írja a Concorde.

A magas kamatkörnyezet elkezdte megterhelni az eredményt, amit részben ellensúlyozott a Forest Hill fejlesztésből származó lakások fokozatos értékesítése. Az előbbi miatt a lengyel operáció negyedéves EBITDA-ja mínuszba zuhant, a magyar operáció EBITDA-ja 30 százalékkal esett év/év, az olasz operáció EBITDA-ja szintén megfeleződött az előző negyedévhez képest, még akkor is, ha az irodák száma 56 százalékkal nőtt az előző negyedévhez viszonyítva.

Összességében gyenge core eredményt látunk, amit egyszeri tételek is támogatnak – írja a Concorde.

A jelentés legfontosabb pozitívumai:

A jelentős ellenszél ellenére a profit viszonylag jól tartotta magát a nagy pénzügyi bevételeknek és a Forest Hill-i lakások eladásából származó nyereségnek köszönhetően.

A Duna House már elérte az előre jelzett profittartomány alsó részét.

A menedzsment 6,1 milliárd forintra vagy 175 forint/részvényre emelte a Forest Hilltől várt cash flow-t.

A jelentés legfontosabb negatívumai:

Az EBITDA 34 százalékkal csökkent a második negyedévhez képest. A hitelközvetítői szegmens EBITDA-ja megfeleződött, mivel a hitelvolumen 22 százalékkal csökkent negyedév/negyedév alapon.

A lengyelországi helyzet szuboptimális, mivel a hitelkihelyezés széles piaca 60-70 százalékkal esett év/év, ami miatt a lengyel operáció veszteséges lett.

A Concorde véleménye szerint, a hitelvolumen csökkenésével a Duna House EBITDA-ja is csökken, azonban több tényező is tompíthatja ezt hatást - például a nagy készpénzhalmazra kapott kamatbevétel, vagy a Forest Hill projekt fokozatos befejezése és megvalósítása (az EBITDA kb. 30 százaléka onnan származik). Ezek a támogató tényezők átmenetiek, de a magas kamatkörnyezet is – írja a Concorde.

Ennek ellenére a befektetők viszonylag nagy, 50-100 forint közötti részvényenkénti osztalékra (DPS) számíthatnak az idei eredményből (12-24 százalék közti osztalékhozam), ami a Concorde szerint a jelenlegi ellenszélben is támogatná a részvény árfolyamát. A bázis DPS 35 forint körül lehet, amit a Forest Hill projektből származó CF maximum 176 forintos mértékben (Forest Hill projekt teljes megvalósítása) növelhet - de ez utóbbi nem biztos, hogy teljes egészében kifizetésre kerül, és a menedzsment sem számít arra, hogy a projekt összes lakását eladják idén.

A harmadik negyedéves fejlemények fényében a Concorde felülvizsgálja a célárát. Míg az év eleji elemzésében 5, illetve 12 százalékos profitcsökkenéssel számolt az elemzőház a magyar és a lengyel operáció esetében jövőre, most úgy tűnik, hogy ez túlságosan optimista, mivel a lengyel tevékenység az elmúlt év során alig volt nyereséges, a magyar alaptevékenység pedig 30 százalékkal esett vissza ebben a negyedévben. A Concorde hamarosan módosítja eredmény- és kamatkilátásait.

A Duna House árfolyama idén 12,6 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: BÉT