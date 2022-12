Századvég: veszélyben a benzinárstop, súlyos piaci feszültség gyűrűzik be Magyarországra

MTI 2022. december 04. 13:01

Lassan nem az a kérdés Európában, hogy mennyibe kerül a nyersolaj vagy az üzemanyag, hanem az, hogy lesz vagy nem lesz - mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában. Hortay Olivér szerint az egyre súlyosabb piaci feszültség Magyarországra is be fog gyűrűzni, akár veszélybe sodorhatja a benzinárstopot is.