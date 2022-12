Ennyit a Mikulás-raliról, csúnyán lefordult Amerika

Az európai és amerikai piacokon is elromlott ma a hangulat. A reggeli kedvezőtlen nyitást követően azonban nagyot fordult a magyar tőzsde és az OTP is, miután a németek és a franciák is a magyar EU-pénzes büntetés mérséklését szeretnék elérni, emellett pedig a mai napon sem várható döntés a magyar felzárkóztatási források felfüggesztésének ügyében.