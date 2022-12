Óvatosak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban zárt.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,69 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 3,45 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,2 százalékos pluszban van.

Jó hangulatban, bár mérsékelt elmozdulásokkal nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,21 százalékot emelkedhet.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,03 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Itthon ma reggel érkezik a hét legfontosabb statisztikája, a novemberi inflációs adat. A várakozások szerint az októberi 21,1%-ról tovább emelkedhetett a drágulás mértéke, sőt november végén már az MNB alelnöke úgy fogalmazott, hogy akár az újabb kellemetlen meglepetés is „benne lehet a pakliban” az élelmiszerárak emelkedése miatt. Az inflációs pálya alakulása a forint árfolyamára is hatással lehet a hét második felében, a befektetők is kíváncsian várják, hogy látszanak-e a tetőzés jelei. Az infláció mellett érkezik a külkereskedelem friss adata, valamint a novemberi előzetes államháztartási beszámoló.

2022. december 5-11. makronaptár Magyar makrogazdaság december 5. hétfő 8:30 MNB Hitelintézetek pruudenciális adatai Q3 december 5. hétfő 9:00 KSH Kiskereskedelem okt. december 6. kedd 9:00 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma okt. december 7. szerda 9:00 KSH Termelői árak Q3 december 6. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 7. szerda 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok nov. december 7. szerda 8:30 MNB Értékpapírstatisztika okt. december 7. szerda 9:00 KSH Ipari termelés okt. december 7. szerda 9:00 KSH A mezőgazdaság teljesítménye (becslés) 2022 december 8. csütörtök 9:00 KSH Infláció nov. december 8. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem okt. december 8. csütörtök 11:00 PM Előzetes áht beszámoló nov. Nemzetközi makrogazdaság december 5. hétfő 11:00 EU Kiskereskedelem okt. december 5. hétfő 16:00 USA Gyáripari megrendelések okt. december 6. kedd 8:00 EU Ecofin-ülés december 6. kedd 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések okt. december 6. kedd 14:30 USA Külkereskedelem okt. december 7. szerda 4:00 Kína Külkereskedelem nov. december 7. szerda 8:00 Németo. Ipari termelés okt. december 7. szerda 11:00 EU GDP (második becslés) Q3 december 8. csütörtök 0:50 Japán GDP (második becslés) Q3 december 9. péntek 2:30 KÍna Infláció nov. december 9. péntek 14:30 USA Termelői árak nov. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 1,4 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 29,6 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 9,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 39,8 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 1,3 százalékot esett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 597,92 0,0% -2,9% 2,3% -7,5% -5,9% 38,8% S&P 500 3 933,92 -0,2% -3,6% 3,3% -17,5% -16,1% 49,2% Nasdaq 11 497,39 -0,5% -4,4% 4,7% -29,6% -29,6% 82,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 686,4 -0,7% -1,0% 0,6% -3,8% -2,7% 23,1% Hang Seng 18 814,82 -3,2% 1,2% 13,4% -19,6% -21,6% -33,5% CSI 300 3 958,44 -0,2% 2,7% 4,9% -19,9% -19,6% -0,3% Európai részvényindexek DAX 14 261,19 -0,6% -0,9% 5,4% -10,2% -9,8% 9,3% CAC 6 660,59 -0,4% -1,2% 3,8% -6,9% -5,7% 23,7% FTSE 7 489,19 -0,4% -1,1% 2,6% 1,4% 2,0% 2,3% FTSE MIB 24 241,35 -0,1% -1,5% 3,2% -11,4% -10,7% 7,9% IBEX 8 290,5 -0,5% -0,9% 4,1% -4,9% -3,1% -19,2% Régiós részvényindexek BUX 44 614,88 -1,6% -3,0% 1,8% -12,0% -13,0% 16,3% ATX 3 161,42 -0,9% -2,2% 0,7% -18,1% -17,3% -5,0% PX 1 177,64 -0,5% -3,1% -4,5% -17,4% -15,1% 11,5% WIG20 55 983,89 0,1% -0,1% 6,3% -19,2% -18,8% -9,9% Magyar blue chipek OTP 10 000 -2,0% -7,0% 0,9% -39,8% -43,1% -2,2% Mol 2 746 -2,6% -2,6% 2,1% 9,0% 11,8% -9,0% Richter 8 615 -0,6% 2,0% 3,2% -1,3% 1,5% 32,7% Magyar Telekom 330 1,2% -0,3% 9,3% -19,8% -19,1% -29,9% Nyersanyagok WTI 71,91 -3,0% -10,6% -21,7% -4,4% -0,2% 27,2% Brent 77,39 -2,7% -9,4% -21,1% -1,3% 2,5% 24,8% Arany 1 776,88 0,1% 1,4% 5,8% -2,5% -0,3% 41,7% Ezüst 22,68 2,0% 4,7% 8,4% -2,5% 0,4% 44,0% Devizák EURHUF 412,7 -0,2% 0,7% 3,1% 12,0% 12,7% 31,0% USDHUF 392,9167 -0,2% -1,3% -1,8% 21,2% 20,6% 47,1% GBPHUF 477,2400 0,2% 0,7% 3,7% 8,6% 10,5% 32,4% EURUSD 1,0504 0,0% 2,0% 5,0% -7,6% -6,6% -10,9% USDJPY 136,6600 0,0% -2,0% -6,7% 18,7% 20,2% 21,2% GBPUSD 1,2195 -0,2% 2,4% 6,4% -10,0% -7,9% -9,1% Kriptovaluták Bitcoin 16 836 -1,5% -1,9% -18,2% -63,6% -66,7% 1,4% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,41 -3,0% -8,0% -19,1% 127,5% 132,7% 43,4% 10 éves német állampapírhozam 1,78 -0,8% -8,3% -23,3% -1 095,5% -576,5% 502,0% 10 éves magyar állampapírhozam 8,64 -1,4% 3,7% -15,0% 88,6% 94,6% 301,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

