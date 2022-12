Iszonyatos égés lett az EU méregdrága metaverzuma, hat ember ment el az ünnepélyes megnyitóra

A metaverzumban, amely az EU Global Gateway stratégiájának a részeként indult el, a Bizottság külügyi segélyezési osztálya rendezett egy 24 órás nyitóbulit. A múlt héten tartott eseményen azonban mindössze fél tucat ember jelent meg, a virtuális tengerparti helyszín szinte üres volt. Az eseményen Vince Chadwock, a Devex hírportál tudósítója is részt vett, és Twitteren számolt be a csúnya bukásról.

Im here at the gala concert in the EU foreign aid depts 387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP