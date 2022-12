Kulcsfontosságú inflációs adat érkezik, feszülten figyelnek a befektetők

Rendkívül izgalmas a hét a tőzsdei befektetőknek, számtalan olyan esemény jön ugyanis, ami heves mozgást hozhat a piacokon. A Fed, az EKB és a Bank of England is kamatdöntő ülést tart, ráadásul az amerikai jegybank kamatdöntésével kapcsolatban kiemelten figyelt inflációs adatokat is közzétesznek, mégpedig ma. Az elmúlt néhány adatközlés alapján masszív mozgások jöhetnek a tőkepiacokon.