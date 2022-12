Magyar Telekom: a korlátlanság éve az idei

Decembertől Pereszlényi Zoltán tölti be a kereskedelmi vezérigazgatói-helyettesi posztot a Magyar Telekomnál, a szakember, aki immár 20 éve a hazai távközlési cég dolgozója, a Portfolio-nak adott interjúban beszélt az idei karácsonyi szezonról, a cyber novemberről és a hazai távközlési szektorban tapasztalható versenyről. A frissen kinevezett vezetőt a készülékhiányról, az áremelkedésekről, a legnépszerűbb mobilszolgáltatásokról és a Telekomnál kísérleti jelleggel futó négynapos munkahét tapasztalatairól is kérdeztük.

A Magyar Telekomnál eltöltött 20 éved alatt gyakornoki pozícióból indulva jutottál el a kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi szintig. Mi lesz a feladatod, milyen víziókkal, célkitűzéssel vágsz neki az új pozíciónak?

A Magyar Telekomnál évek óta konzekvensen képviselt célunk, hogy Magyarországot digitálisan fejlesszük és megmutassuk, hogy a digitális világ hogyan járul hozzá az egyének, családok és a vállalkozások boldogulásához. Az elmúlt évek hagyományait folytatva a következő években is tovább fejlesztjük a vezetékes és a mobil hálózatunkat. A legfontosabb üzleti cél és személyes elhivatottságom, hogy segítsük Magyarország, azon belül a családok és a vállalatok megérkezését a digitális világba.

Kinevezésed előtt egy évet eltöltöttél a Deutsche Telekomnál. Milyen fő különbségeket tapasztaltál Európa és Magyarország viszonylatában, mik a hasonlóságok és az eltérések a hazai és az európai távközlési szektor között?

Vannak különbségek, melyek főként a helyi specifikumokból fakadnak: ahány piac, annyiféle struktúra és versenyhelyzet. Európában jellemzően a verseny intenzitása nagyon periodikus, jelenleg az inflációval minden piac küzd, melyre nagyon hasonló intézkedésekkel reagálunk.

Amiben viszont egyértelműen kiemelkedik Magyarország, az a hálózati infrastruktúra kiépítettsége és minősége. A Magyar Telekomnál az elérési pontok 75 százaléka már gigabit-képes hálózattal van ellátva, a többi ország viszont még inkább 50 százalék vagy az alatti lefedettségi szinten áll. Ez más ajánlati szettet jelent, hiszen nehéz prémium kiszolgálásról beszélni egy olyan hálózat esetében, ahol az a sávszélesség ennyire széles körben még nem biztosított.

Az elmúlt 2-3 évben akadoztak a globális ellátási láncok, mennyire jellemző a távközlési szektorban a beszállítói láncok töredezettsége? Tapasztaltatok termékhiányt?

Ugyanúgy szembesülünk a globális trendekkel, mint mindenki más, de a hosszú évek során felépített jó partneri kapcsolatok révén, illetve a gyors reagálásunkkal, amivel a beszerzési folyamatainkat át tudtuk strukturálni, nemcsak az elmúlt egy évben, hanem a Covid idején is, jelentősebb hiány nélkül oldottunk meg mindent. Előfordultak ugyan időszakos hiányok egyes modellekből, de mindig volt helyettesítő ajánlatunk. Ez egy olyan szituáció, amivel nap mint nap szembe kell néznünk, de igyekszünk agilisan reagálni. Ügyfeleink számára többnyire zökkenőmentesen teljesítettük minden igényüket.

Van olyan termék jelenleg, amelyből nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiség a kereslet kielégítéséhez?

Krónikus készlethiány semmilyen termékből nincs. A karácsonyhoz közeledve mögöttünk van egy nagyon erős cyber november, a készülékek, mobiltelefonok, laptopok, tabletek, tévékészülékek esetében is rendelkezésre állnak azok a termékek, amelyeket az ügyfeleink keresnek. Sőt, októberben – portfoliónkat bővítve - elindultunk két saját márkás, 5G-képes termékkel, a T Phone és a T Phone Pro készülékekkel.

Mekkora az érdeklődés az említett saját márkás T Phone telefonokra?

Többségében felülmúlták a várakozásokat az értékesítések, 8 országban dobta a Deutsche Telekom piacra a készüléket. A T Phone megalkotásának egyik legfontosabb célja, hogy az 5G hálózat által nyújtott élményt sokkal szélesebb rétegek számára elérhetővé tegyük, az 5G képes okostelefonok ugyanis ma még magasabb árfekvésűek. A T Phone telefonokkal 5G képességet kínálunk elérhető áron, amihez a kategóriájában nem jellemző, nagy kapacitású kamera is tartozik.

Milyen most az 5G lefedettség a Magyar Telekomnál?

A kereskedelmi 5G szolgáltatás 2020-as indulása óta folyamatosan fejlesztjük 5G hálózatunkat. Ma már Budapest és számos agglomerációs település mellett több megyeszékhelyen, és a Balaton körül is elérhető. Örömmel látjuk, hogy a legforgalmasabb turisztikai időszakokban ügyfeleink egyre inkább támaszkodnak a 5G nyújtotta hatalmas kapacitásra. Fontos kihangsúlyozni, hogy az 5G szolgáltatás igénybevételéhez az 5G lefedettség megléte csak egy tényező, megfelelő díjcsomag, 5G képes készülék is szükséges.

Melyek voltak idén a legnépszerűbb, legnagyobb volumenben eladott termékkategóriák, konkrét termékek?

A vezetékes lefedettség, az optikai hálózat fejlesztése kifizetődőnek bizonyult, az ügyfelek Magyarországon elkezdték érezni, hogy egy magasabb sávszélesség mire képes, hogyan lehet felokosítani egy lakást, vagy a digitalizáció által lendíteni egy cég működésén. Egyre több ügyfelünk megtanulja, hogy egy faltól falig lefedett lakás, ahol a konyhában is megfelelő hálózati kapcsolat van és nem szakadozik az internetelérés, az, ami a mai korban egy igazán jó szolgáltatás.

Ennek megfelelően, a vezetékes szélessáv talán az egyik olyan alaptermékünk, ami évek óta folyamatos, jelentős növekedést mutat. Ez húzza magával a tévészolgáltatást, és a konvergens szolgáltatásunknak, a Magenta 1-nek köszönhetően meg tudja mozdítani a mobilt is. Az okoswifi szolgáltatás iránt évről évre folyamatosan nő az érdeklődés. A készülékek közül Magyarországon az androidos operációs rendszerrel bíró készülékek teszik ki a legnagyobb piaci részesedést, ezen belül a nagy gyártók, Samsung, Xiaomi, a másik nagy tábor pedig az Apple.

A készülékeknél volt áremelkedés?

Fogyasztóként mindannyian tapasztalhatjuk, hogy számos termék és szolgáltatás ára emelkedik a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt. Ez a készülékek árában is jelentkezik, ami két tényezőből fakad: egyrészt, az értékláncon keresztül hatott a chipsetek hiánya, drágulása és a szállítmányozás költségeinek emelkedése következtében, emellett a devizaárfolyam változása is erős befolyásoló tényező. Igyekszünk ellensúlyozni ezeket a külső kihívásokat további hatékonyságot növelő intézkedésekkel: ügyfeleink igényeit szeretnénk minél jobban megismerni és olyan megoldásokkal előállni, melyek kikönnyítik a vásárlásokat: kedvezmények, részletfizetés, valamint kényelmi funkciók kínálásával.

Milyen csomagokat keresnek az ügyfelek, mi a prioritás most?

2022 slágerét a korlátlan csomagok jelentik, amit támogat a mobiladatforgalom növekedése. Az adat már nagyon régóta szárnyal, a Covid idején kapott egy óriási lökést, és ez szinte változatlanul kitart, mintegy 30 százalékos növekedés látható az elmúlt évhez képest. Ma 8-9 GB a havi átlagos adatfogyasztás, ebben Magyarország élen jár. Ez az ügyféligények és a fogyasztói szokások változása mellett elsősorban a nagyon kiélezett és konstruktív versenynek köszönhető, ami az elmúlt évtizedekben végbement és ami a távközlési iparág által nyújtott minőség emelkedését hozta el.

A korlátlan csomagoknak is vannak különböző verziói, egyre szélesedik a kör, akik több készüléket is használnak. Azok a korlátlan csomagok, amikhez több SIM társul, várakozásunk szerint a jövőben is nagyon kelendők lesznek. Vezetékes oldalon nagyon nagy arányban gigabites csomagokat tudunk értékesíteni.

Mely szegmensekben érzékelhető a legerősebb verseny?

Magyarországon a telekommunikációban a verseny stabilan erős, minden területen. A kkv-k esetében kifejezetten dinamikus a verseny, a célcsoport nagyon árérzékeny és a gazdasági helyzet nehézségei leginkább őket érinti. A magas infláció miatt a lakossági piac esetében is elsősorban az árérzékeny ügyfélkörért folyik a harc.

A 4iG belépése a mobilpiacra (DIGI, Vodafone tervezett felvásárlása) hogyan alakította át eddig a piacot? Mire számít a Telekom a jövőben?

Figyeljük az eseményeket, fel vagyunk készülve, ha változások történnek. A küldetésünk elég egyértelművé teszi, hogy hova kell tenni a hangsúlyokat.

A kkv-k digitalizációja milyen szinten áll Magyarországon, hol tartunk a régióhoz képest?

A kkv-szektorban a célunk edukálni a vállalkozókat, megmutatni számukra, hogy a digitális eszközök, megoldások, lehetőségek kihasználásával hogyan tudják jobbá, hatékonyabbá, profitábilisabbá tenni a vállalkozásukat. Sok esetben az ügyfél nem is tudja, hogy mire is van szüksége és nekünk ebben van egy óriási felelősségünk, ebbe tett az Magyar Telekom az elmúlt időszakban óriási energiát. A kkv-k esetében a csomagajánlatokon túl, konkrét eszközajánlatokat is adunk támogatással, már szolgáltatás formájában is, akár a teljes iroda ICT-szükségletét és a hozzá kapcsolódó egyéb digitális, akár IT-biztonsági szolgáltatásokat is tudunk nyújtani. Meggyőződésünk, hogy a digitalizáció segítségével ütésállóbbá, alkalmazkodóképesebbé válhat egy vállalkozás, és mi ebben szeretnénk a cégek partnerei lenni. Üzleti ajánlataink, szaktudásunk mellett a Hello Biznisz platformunkon az üzletfejlesztést és a digitalizációs előrelépést támogató tartalmakkal segítjük a vállalkozások edukációját, a D – vagyis digitalizációs – terveink segítségével pedig konkrét, kézzelfogható, apró lépésekben megvalósítható segítséget nyújtunk a vállalkozások digitális átállásához

A felmérésekből azt látjuk, hogy a magyar kkv-k óvatosak az digitális technológiák használatában - mint pl. felhő alapú szolgáltatások, adatvezérelt döntést segítő megoldások - és bár az online térben való megjelenés, az elektronikus kereskedelem területén az utóbbi pár évben komoly előrelépés történt, azt látjuk, hogy van még tennivalónk a vállalkozások a digitális átállásának támogatásában. A következő időszaknak a kkv szektor digitalizációjáról kell szólnia.

A Magyar Telekom az elsők között kezdte tesztelni Magyarországon a négynapos munkahetet, mit mutatnak az eddigi tapasztalatok?

Már jó pár hónapja zajlik ez a pilot és nemrég volt egy széles körű kiértékelése. A szervezetünk 4 területén kipróbáltuk, pont azért, hogy több irányból szerezzünk tapasztalatot és kapjunk visszajelzéseket: ügyfélszolgálati-, műszaki hibaelhárítással, technológiai értékesítés támogatással, és SAP rendszerekkel foglalkozó területen is. Azt gondolom, hogy az egész kísérletre vonatkozóan az egyik legfontosabb szempont, hogy a munkavállaló hogyan érzi magát ebben a működésben. Ha ez stabilan jó, akkor erős a korreláció, hogy a teljesítmény is javulni fog, a nap végén pedig a vállalat is jobb eredményeket tud elérni. Az első eredmények azt mutatják, hogy a kísérletben részt vevők több mint 90 százaléka azt jelezte vissza, hogy sokkal jobbá tette a mindennapjait, és hasonlóan magas arány nyilatkozta azt, hogy ezt szeretné is folytatni. Februártól még több embert és még több területet vonunk be a kísérletbe, hogy még több valós tapasztalatunk legyen arra nézve, tud-e hatékonyan működni a 4 napos munkahét.

Van olyan terület, ahol jobban vagy rosszabbul működött a 4 napos munkahét?

A műszaki hibaelhárítóknál láttuk azt, hogy több idő szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk a jól működő megoldást. A kollégák bevonásával tovább kísérletezünk, fejlesztjük, mit, hogyan lehet hatékonyabbá tenni. Összességében eddigi felméréseink bíztató eredményt mutatnak, még egy adatot kiemelve, a fix munkaidőben ügyfélkapcsolati feladatokkal foglalkozó munkatársak önmagukhoz viszonyított teljesítménye a pilot előtti teljesítményükhöz képest tíz százalékkal nőtt.

Mely területeken jellemző a minőségi szakemberhiány? Milyen pozícióba nehéz szakembereket találni?

A szakemberhiány minket is érint, elsősorban informatikai fejlesztő oldalon, mérnökök vonatkozásában. De a fluktuációnk a magyarországi átlaghoz képest elég alacsony, 5 százalék. Nem véletlen, hogy sokadszor nyeri el a vállalat a telekommunikációs szektor legjobb munkahely díját, megtartásban jók vagyunk, de küzdünk kihívásokkal. A tehetségekért harc van a piacon, az igazán jó jelöltekért ma már mi megyünk. Mivel vonzó munkahely vagyunk, azért tudunk találni olyan dinamikus, jól képzett fiatalokat, akikkel a jövőt nagyon szépen lehet formálni.

Mekkora béremelésre volt szükség a vállalat dolgozóinál? Infláció alatt vagy felett növekedtek idén a fizetések?

Ebben az évben jelentős egyösszegű invesztíció volt, összességében 3 milliárd forintnyi egyszeri munkavállalói javadalmazás került kifizetésre, illetve az érdekképviseletekkel kötött megállapodás szerint több mint 4,2 milliárd forint értékű bérfejlesztést fogunk tudni végrehajtani jövő évben, csoportos létszámleépítésre pedig nem kerül sor. Folyamatosan figyeljük az eseményeket, látjuk hónapról hónapra, hogy az infláció hogyan alakul, ennek további orvoslására különböző juttatásokat is bevezettünk, például a rezsitámogatást, illetve bővítettük a választható cafeteria elemek körét. Olyan megoldást kerestünk, amely hosszú távon fenntartható és biztosítja az üzleti és a munkahelyi stabilitást.

A karácsonyi vásárlási szezon kellős közepén járunk, mi jellemzi az idei évet? Látszanak a válság hatásai a távközlési szolgáltatások és készülékek értékesítésében? Csökken a kereslet az emelkedő megélhetési költségek miatt, elindult a lefelé vásárlás?

Keresleti oldalon nem érezni visszaesést, nagyon erős hónapok vannak mögöttünk. A karácsony elsősorban a készülékekről szól, de fut a foci-vb is, ami a tévékészülékeknek ad mindig egy lendületet. A tabletek, notebookok iránti kereslet, főleg a kkv szektorban és a vállalatoknál az év végi beszerzések miatt jelentős.

Nem jellemző, hogy lefelé váltások történnének, trendként nem lehet kiemelni. Egyes készülékek vagy bizonyos szolgáltatások időnként kevésbé népszerűek, de ez nem a gazdasági helyzetnek tudható be, hanem sokkal inkább annak, hogy bizonyos szegmensekben változik az ügyféligény.

