Esik a magyar tőzsde a tegnapi vérfürdő után

Portfolio 2022. december 16. 10:25

Tegnap az EKB kamatemelése és szigorú kommunikációja miatt alaposan elromlott a hangulat a nemzetközi tőzsdéken, ma is jönnek fontos adatok, amik jelentősen befolyásolhatják a kereskedők vérmérsékletét: a nap első felében érkeztek Európában a lényeges konjunktúramutatónak számító beszerzési menedzserindexek, ezek alapján vegyes, de inkább kissé pozitív kép látszik az európai gazdaságra vonatkozóan. Délután az amerikai bmi is érkezik majd, emellett az Eurostat novemberi inflációs rangsorát is publikálja, melyben valószínűleg már az első helyen lesz a magyar áremelkedési ütem. Iránykereséssel indult a nap az európai tőzsdéken, később azonban egyre rosszabbra fordult a hangulat.