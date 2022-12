Megnyugodtak a tőzsdék a tegnapi vérfürdő után

Donald Trump még a múlt hónapban jelentette be, hogy harmadszor is indul a Fehér Házért, ezt követően a hétre újabb nagy bejelentést ígért, azoknak pedig, akik a kampányával kapcsolatos fejleményekre vártak, ezúttal csalódniuk kellett. Trump végül egy promóciós videót közölt Truth Social nevezetű közösségi média platformján, melyben bejelentette, hogy egy saját NFT kollekciót dob piacra. Az egyenként 99 dollárba kerülő kártyákon különböző szerepekben, így szuperhősként, űrhajósként, illetve Nascar-versenyzőként is megjelenik a volt amerikai elnök - írja a BBC.