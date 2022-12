Bemondta Elon Musk, miért ütötték éves mélypontra a Teslát

A régi Tesla-bull Ross Gerber egy tweetben azt írta: "A Tesla részvényárfolyama most azt tükrözi, hogy nincs vezérigazgatója. Nagyszerű munka Tesla igazgatótanács - Itt az ideje a felrázásnak". Gerber informális kampányt indított, hogy a részvényesek szavazzanak rá, hogy őt nevezzék ki a Tesla igazgatótanácsába.

Musk egy tweetben így válaszolt: "Ahogy a banki megtakarítási számlák kamatai, amelyek garantáltak, kezdik megközelíteni a részvénypiaci hozamokat, amelyek nem garantáltak, az emberek egyre inkább készpénzbe fogják tenni a pénzüket a részvényekből, így a részvények esnek".

In simple terms: As bank savings account interest rates, which are guaranteed, start to approach stock market returns, which are *not* guaranteed, people will increasingly move their money out of stocks into cash, thus causing stocks to drop. {:url}