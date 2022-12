Bővül az agglomerációs hulladéklerakó - Nagyobb terület, több szemétből kinyert energia

Komplex hulladékgazdálkodási központtá bővíti a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központot a Budapesti Közművek Nonprofit (BKM) Zrt., a fejlesztés a szomszédos, mintegy háromhektáros terület megvásárlásával vette kezdetét. Az átalakítás következtében a pusztazámori telephely alkalmas lesz a vegyesen gyűjtött hulladékok ártalmatlanítását megelőző kezelésre és válogatásra, így energetikailag hasznosítható anyag előállítására.

A Budapesti Közművek közleménye alapján a leendő komplex hulladékgazdálkodási központ a hulladék-előkezelést, -hasznosítást és -ártalmatlanítást egyaránt képes lesz megvalósítani, így a közszolgáltató másik komplex létesítményével, a Fővárosi Hulladékhasznosító Művel együtt megalapozza a fenntartható, körforgásos budapesti és agglomerációs hulladékgazdálkodást. Az átalakítás következtében a pusztazámori telephely alkalmas lesz a vegyesen gyűjtött hulladékok ártalmatlanítását megelőző kezelésre és válogatásra, így energetikailag hasznosítható anyag előállítására. Ezzel egyúttal csökken a lerakóba kerülő hulladék mennyisége is.

A fejlesztés azután vált elérhetővé, hogy a BKM keretein belül önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási Divízió megvásárolta a pusztazámori telep melletti két telket, amelyek együtt több mint három hektárt tesznek ki.

"A fejlesztés során megújul a csurgalékvíz-tisztítási technológia is, továbbá a komposztáló üzem bővítésére is sor kerül a zöldhulladék további hasznosítása érdekében" - írták. Emellett a depóniagáz-gyűjtő és -hasznosító rendszer bővítése révén jelentős mennyiségű villamos energia állítható elő, ami nemcsak a klímacélok teljesítéséhez járul hozzá, de jelentős import földgáz-megtakarítást is eredményez - olvasható a közleményben.

A Nyugat-Európában széles körben gyakorlattá váló példát követve a fejlesztésekkel egyfajta komplex energiapark létrehozását tűzték célul.

Az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió kiemelt feladata Budapest és tíz agglomerációs település (Budaörs, Dunabogdány, Leányfalu, Pusztazámor, Tahitótfalu, Göd, Dunakeszi, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátása, a hulladékok begyűjtése, elszállítása, majd azok hasznosítása, valamint ártalmatlanítása.

Magyarország hulladékgazdálkodási közszolgáltatói közül jelenleg a BKM rendelkezik a legnagyobb hasznosítási kapacitással. Az évente mintegy 600 ezer tonna vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék 60 százaléka a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben energetikailag, távhő és villamos energia formájában hasznosul. A hulladékkezelési rendszer másik alappillérét a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ képezi, amely fogadja a fennmaradó hulladékmennyiséget, kezeli az energetikai hasznosítás során keletkező salakot, továbbá itt valósul meg a Budapesten begyűjtött csaknem 30 ezer tonna kerti zöldhulladék komposztálása is - tájékoztattak.

