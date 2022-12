A vártnál is erősebb lehet az amerikai gazdaság, megütötték a tőzsdéket

Portfolio 2022. december 22. 15:36

A tegnapi emelkedést követően egész nap méréskelt esésben vannak a vezető európai börzék, és az amerikai tőzsdék is mínuszban nyitottak, miután az USA-ban publikálásra került a harmadik negyedéves GDP-adatok második becslése, amely a várt 2,9 százalékos értékhez képest 3,2 százalékos gazdasági növekedésről számolt be. Ez a szám igencsak erős képet fest az amerikai gazdaságról, különösen a második negyedéves 0,6 százalékos csökkenéshez viszonyítva. Az adatok publikálását követően erősödésben van a dollár, valamint a tőzsdéket is megütötték.