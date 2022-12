Nem tervez több Tesla-részvényt eladni Elon Musk

Musk szerint a gazdaság 2023-ban komoly recesszióba kerül majd, melynek következtében a nagyobb értékű termékek iránti kereslet is alacsonyabb lesz. Kommentárja azután hangzott el, hogy csütörtökön tovább erősödtek a Tesla-részvények eladásaival és az elektromos autók iránti kereslet visszaesésével kapcsolatos aggodalmak.

Nem fogok részvényeket eladni jövőre semmilyen körülmények között, és valószínűleg az azt követő évben sem

- mondta Musk.

Musk még korábban tett ígéretet arra, hogy nem adja el a Tesla részvényeit, ennek ellenére múlt héten újabb 3,6 milliárd dollárnyi részvényeladásról számolt be, amivel tavaly év vége óta összesen már 40 milliárd dollár értékben adott el Tesla részvényeket.

A befektetőket érthető módon frusztrálják Musk lépései, hiszen a vállalat részvényei már több mint 2 éve nem voltak ilyen alacsony szinten.

El kellett adnom néhány részvényt, hogy biztos legyek benne, hogy a legrosszabb forgatókönyvre is van puskaporom

- mondta a milliárdos, aki egyúttal azt is megjegyezte, hogy a Tesla igazgatótanácsa nyitott a részvény-visszavásárlásra, de ez a recesszió mértékétől függ.

Csütörtökön a Tesla részvényei újabb 9 százalékot estek, miután a gyártó 7500 dolláros árengedményeket kezdett kínálni az amerikai vásárlóknak, felerősítve a befektetők aggodalmát a kereslet csökkenésével kapcsolatban.

Úgy gondolom, hogy lesz némi makrodráma, ami nagyobb lesz, mint azt az emberek jelenleg gondolják

- mondta, hozzátéve, hogy az otthonokra és az autókra aránytalanul nagy hatással lesznek a kedvezőtlen gazdasági körülmények.

Musk azt is elmondta, hogy a Tesla közel áll ahhoz, hogy kiválassza új gigagyárának végleges helyét, állítólag már már pénteken bejelentésre kerülhet, hogy a 800 millió és 1 milliárd dollár közötti beruházásra az észak-mexikói Nuevo Leon államban kerül sor.

Arra a kérdésre, hogy bevonna-e valakit, például David Sacks kockázati tőkebefektetőt a Twitter vezetésére, Musk kitért a kérdés elől, és azt felelte, hogy a Twitter viszonylag egyszerű üzlet.

A Twitter talán 10 százaléka a Tesla összetettségének

- mondta Musk, aki még a hét elején közölte, hogy lemond a Twitter vezérigazgatói posztjáról, amint talál valakit, aki elég "bolond" ahhoz, hogy elvállalja a munkát.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. {:url}