Újabb orosz válasz érkezett az olajárplafonra

Oroszország akár 5-7 százalékkal is csökkentheti olajtermelését 2023 elején, ezzel reagálva a nyersolajra és a finomított termékekre vonatkozó árplafon bevezetésére, emellett pedig a barátságtalannak ítélt, szankciókat támogató országok számára is leállíthatja az értékesítést - mondta Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes pénteken egy orosz állami televízióban.

Novak először részletezte a Nyugat által Moszkva ukrajnai inváziója miatt bevezetett árplafonra adott választ, szerinte a termeléscsökkentés mértéke elérheti a napi 500-700 000 hordós szintet is.

Azt is elmondta, hogy annak ellenére, hogy Európa igyekszik csökkenteni az orosz olajtól és gáztól való függőségét, az Oroszországból származó energiaexportra világszerte van kereslet, és Moszkva igyekszik diverzifikálni vásárlóit. Novak szerint nehéz lenne biztosítani a globális gazdasági fejlődést orosz energia nélkül, és gázhiányt jósol Európában, miután az uniós tagállamok a kőolajhoz hasonlóan árplafont vezettek be a földgázra is.

Ami a kőolajat illeti, az Európai Unió, a G7-országok és Ausztrália december 5-től hordónként 60 dolláros árkorlátozást vezetett be, emellett pedig az EU embargót vezetett be az orosz nyersolaj tengeri úton történő behozatalára, amelyre Nagy-Britannia, Kanada, Japán és az Egyesült Államok is hasonló ígéreteket tett.

Úgy véljük, hogy a jelenlegi helyzetben még az is lehetséges, hogy inkább vállaljuk a termelés csökkentésének kockázatát, mintsem hogy a kereskedelmet az árplafonnal kapcsolatos eladási politika irányítsa. Ma a plafon a 60 dolláros árszinten van, de holnap bármi történhet, és számunkra elfogadhatatlan, hogy függővé váljunk néhány barátságtalan ország döntésétől

- fogalmazott Novak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön közölte, hogy a jövő hét elején rendeletet ad ki az árplafonra adott moszkvai válaszlépésekről.

Novak szerint a rendelet megtiltaná az olaj és az olajtermékek értékesítését az árplafonhoz csatlakozó országoknak és az annak betartását követelő vállalatok számára is.

Azt is elmondta, hogy az orosz olajtermelés az idén várhatóan 535 millió tonnára (napi 10,7 millió hordó) emelkedik a 2021-es 524 millió tonnáról, míg a földgáztermelés akár ötödével, 671 milliárd köbméterre is csökkenhet.

A szankciók sújtották az orosz kőolaj értékesítését, amely az állami költségvetés bevételeinek nagy részét teszi ki. Az orosz zászlóshajónak számító Urals nyersolajkeverék exportja a balti-tengeri kikötőkből akár ötödével is csökkenhet decemberben. Ebben a hónapban az uráli nyersolajat egyre nagyobb árengedménnyel adták el, és a domináns vásárló India jóval a 60 dolláros árplafon alatt vásárolt hordókat.

Novak elmondta, hogy szerinte a diszkont hamarosan stabilizálódni fog, és hogy Oroszország az idei év nagy részét a szankciókra és az árkorlátozásra való felkészüléssel töltötte. Ezt követően Novak a vezető globális olajtermelőket tömörítő OPEC+ csoport - amelynek Oroszország is tagja - munkáját is méltatta, mondván, hogy az olaj ára jövőre valószínűleg a jelenlegi 70-100 dolláros hordónkénti ársávban marad, hacsak nem következnek be előre nem látható események.

Az Ural típusú kőolaj hordónkénti ára jelenleg az 55 dolláros szint közelében mozog, ami közel két éve a legalacsonyabb érték.

Forrás: tradingeconomics

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images