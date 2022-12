Szokatlanul meleg lesz a szilveszter egész Európában

Az enyhe időjárás és az erős szél még napokig kitarthat, segítve, hogy enyhüljön az európai áramhálózatokra nehezedő nyomás – írja a Bloomberg. Még Európa északi részét is elérik a melegebb légtömegek.

Frankfurtban akár 16 fok is lehet szilveszter estéjén, ami több mint 10 fokkal van a 30 éves átlag felett. Helsinkiben 6,2 fokkal lehet melegebb, mint az átlag, Marseille-ben pedig elérheti a 17,5 fokot a hőmérséklet szombaton – derül ki a Maxar Technologies friss előrejelzéséből.

A szokatlan meleg időjárás kitarthat január első hetében Európában, csökkentve az energiaellátásra nehezedő nyomást. Mindeközben a feltámadó szél segíti a szélenergia termelést – írja a Bloomberg.

Itthon az időjárás kísértetiesen hasonlítani fog a tavalyi szilveszterre, amikor is az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt, délnyugaton 16-17 fok is lehet az Időkép előrejelzése szerint.

Az enyhe időjárás közepette esik a földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén, ma közel 3 százalékos mínuszban áll a januári kontraktus, valamivel 80 euró felett.

Címlapkép: Shutterstock