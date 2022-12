Úgy tűnik, 180 fokos fordulat van kibontakozóban az egyik legrégebbi hazai iparvállalatnál

Nagyot fordult a világ a dunaújvárosi vasművel, az ott dolgozó több ezer munkavállalóval és azok családjával, a várossal és az egész térséggel, csupán néhány hét leforgása alatt, szerencséjükre a kedvező irányba, legalábbis eddig. Ezt elkiabálni ugyanis még korai lenne, hiszen fontos hetek jönnek a jelenleg felszámolási eljárás alatt lévő ISD Dunaferr Zrt. számára, információink szerint január második hetében várható meghatározó jelentőségű tárgyalás a gyár jövőjét illetően.

Pontosan 4 héttel ezelőtt írtunk arról a magyar sajtóban elsőként, hogy a dunaújvárosi vasműt a teljes leállás veszélye fenyegeti. A december elején megjelent és rendelkezésünkre álló információik alapján komoly esély volt arra, hogy a térség egyik legfontosabb vállalkozása, és Magyarország nagy múltú iparvállalata (lassan 70 éves) már nem sokáig marad életben.

Az események azonban olyan szinten begyorsultak december közepén a kormány vasműre szabott felszámolási rendelete után, hogy az érintettek is sokszor nehezen tudták követni. Beszámolóinkból visszaolvasható, hogy a gyorsaságra az idő rövidsége miatt óriási szükség is volt. Ezen eseményláncolatoknak köszönhetően (kormányrendeletek megjelenése, külföldi szereplő segítségnyújtása: az életmentő szénszállítmány, a felszámoló kirendelése, a vagyonkezelő tevékenységének megkezdése, korábbi menedzsment kirúgása)

a Dunaferr helyzete rövid távon stabilizálódott, és jelenleg egy átmeneti fázisban van, sikerült elkerülni a horror forgatókönyv bekövetkezését,

és ebben az átmeneti időszakban, vagyis a következő hetekben dől el, hogy sikerül-e közép- és hosszú távon stabilizálni a cég működését. Ehhez több feltételnek kellene teljesülnie:

Az átmeneti időszakban biztosítani kell a cég kritikus infrastruktúrájának működtetését (kokszoló, nagyolvasztók). A napokban megjelent információk szerint ez eddig sikerült és rövid távon a felszámoló bérmunkában, vagy bérbe adással kívánja biztosítani az üzemeltetést, így biztosítva a kokszoló és a folyékony fázis berendezéseinek üzemben tartását, megóvását.

A gyár és annak minden tevékenységének hosszabb távú fenntartása érdekében pedig új tulajdonosra, szakmai befektetőre van szükség. Ezzel kapcsolatban olyan információk jutottak el hozzánk, hogy ez az ügy is halad és január második hete ebből a szempontból kulcsfontosságúnak ígérkezik, de erről később írunk.

Mindennek pedig az lenne az alapja, hogy a vasműben dolgozó szakembergárda (közvetlenül 4500 ember dolgozik a cégnél) minél nagyobb részben megmaradjon, vagyis legyen, akikre épülhet a gyár újraindítása, a december elején megjelent hírek ugyanis sokakat elbizonytalaníthattak.

Hosszú távon is életben maradhat a gyár?

Eddig nincsenek megerősített információk azzal kapcsolatban, hogy ki, illetve kik érdeklődnek befektetőként az ISD Dunaferr Zrt. iránt. Saját forrásaink, valamint nemzetközi szakmai információk is arról szóltak, hogy a kormány egy nemzetközi szakmai befektetőnek készíti elő a vasmű eladását, és ennek kapcsán többször elhangzott már a brit-indiai Liberty Steel cégcsoport neve.

Új fejlemény viszont, hogy friss információink szerint január második hetében magas szintű tárgyalások várhatóak egy konkrét szakmai befektető valamint a kormány képviselői között a tranzakció részleteivel kapcsolatban. Úgy tudjuk, hogy a tárgyalások előkészítésével kapcsolatos háttérfolyamatok szervezése az ünnepek alatt is zajlott. A megbeszélések kritikus fontosságúak a vasmű hosszú távú jövője szempontjából, ugyanis a folyékony fázis fenntartásához, vagyis a nyersvasgyártás működtetéséhez komoly befektetésre, vagyis elköteleződésre van szükség, és egy ilyen helyzetben elengedhetetlen a pénzügyi befektetőn túlmutató szakmai tulajdonos megjelenése. Feltehetően a kormánynak is az a célja, hogy minél több munkahelyet megtartson a cégnél és így a térségben, amihez elengedhetetlen a 2500 embernek munkát adó folyékony fázis életben tartása.

Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, viszont ha a dunaújvárosi vasműt a régiós acélpiacon betöltött szerepének szempontjából vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy már csak a szinergiából fakadó előnyök kiaknázása miatt is logikus lehet a Liberty Steel számára a dunaújvárosi vasmű megvásárlása. A magyar gyár 1,6-1,7 millió tonna éves acélgyártási kapacitással rendelkezik, és mellette 2,2 tonna hengergyártási kapacitással bír. Eközben a szintén a Duna mellett fekvő romániai Galac városában méretes gyártóbázisa van a Libertynek, a nyilvánosan elérhető adatok szerint a Dunaújvárosban látható acélgyártó kapacitásnál nagyobb, éves 3 millió tonna teljesítményre képes az ottani gyár, viszont hengerelési kapacitása kisebb. Kihasználva a Duna "infrastruktúráját" a két gyár és a két város között (a Liberty Galac mellett saját kikötőt is üzemeltet), a folyami út versenyképességi előnyt is adhat a csoporton belül a cégnek. Nevezetesen: akár a Galacon előállított brammát Dunaújvárosban is lehetne hengerelni. A magyar gyár és tulajdonképpen a magyar ipar számára ebben ott van az előny, hogy a magasabb hozzáadott értékű hengerelési tevékenység erőteljesebben járulna hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez (a potenciálisan jobb áron értékesíthető készterméken keresztül).



Ha pedig eljátszunk azzal a gondolattal, hogy a tárgyalóasztal egyik oldalán valóban a Liberty Steel döntéshozói ülnek, akkor érdemes megemlíteni a zöld acél fogalmát és gyakorlatát a társasággal kapcsolatban. A felhasználók, kivitelezők, beruházók egyre szélesebb köre köteleződik el az ún. zöld acél vásárlása mellett, közben pedig a hagyományos acélipari tevékenységgel szemben egyre erőteljesebbek a környezetvédelmi követelmények, vagyis több tényező is az acél zöldebb (alacsonyabb károsanyagkibocsátással rendelkező technológiával történő) előállítása irányába hat (érdemes elolvasni a Hold Alapkezelő épp a napokban publikált bejegyzését ebben a témában). Egyes piaci elemzések hatalmas növekedési potenciált vetítenek előre a következő tíz évre ezen a piacon. Ennek megfelelően a Liberty is elkezdte az átállást több régiós acélüzemében. Júliusban a csehországi Ostravában működő gyárában hirdette meg a zöld acél átállási programját, melynek keretében 350 millió eurós fejlesztéssel (alapvetően két hibrid elektromos kemencét üzembe helyezve) azt célozza, hogy 2030-ra karbonsemleges legyen a gyára. Hasonló projektet indított el a már említett galaci gyárában is, itt 1 milliárd eurós beruházással számolnak és épp az elmúlt napokban tettek közzé egy videót a legfrissebb terveikről, amely a következő 8 évet határozhatja meg a romániai üzemben.



Ha valóban a Liberty Steel érdeklődik komolyan a magyarországi vasmű iránt és valódi hosszú szándékkal rendelkezik annak működtetésére, akkor - a régiós minták alapján - nem lennénk meglepve, ha közép-hosszú távon a dunaújvárosi gyár jövőjét is a zöld acél mentén képzelné el. Egy ilyen működés feltehetően hosszú évekre stabilizálná a Dunaferr működését, nagy mértékben hozzájárulna a gyár munkaerő-megtartó képességéhez (igaz nem tudjuk, hogy egy ilye újfajta technológiára épülő gyártás mit okoz a folyamatokban és a működés szerkezetében, HR-igényében), és segítené a magyar ipar uniós fenntarthatósági céljait.

Címlapkép: A dunaújvárosi vasmű 2016. augusztus 2-án. Forrás MTI Fotó: Máthé Zoltán