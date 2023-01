Aranyláz, húsmentes jövő, és fegyverkezési verseny - Mi vár ránk 2023-ban?

Egy igencsak széles, 400 dolláros sávban mozgott a Covid utáni időszakban az arany, az orosz-ukrán háború februári kitörésekor pedig egészen a 2074 dolláros szintig emelkedett a jegyzés, ami megegyezett a koronavírus-időszak árfolyamcsúcsával. A márciusi 2 074 dolláros csúcsról októberre egészen az 1615 dolláros szintig esett vissza a jegyzés, ami mintegy 21,9 százalékos csökkenésnek felel meg, azt követően azonban, hogy Jerome Powell bejelentette, lassít kamatemelési tempóján a Fed, a dollár látványosan gyengülni kezdett, ezzel pedig a piacokra nehezedő nyomás is mérséklődött, így a részvénypiac mellett a nemesfémek is fellendülést mutattak október közepi mélypontjukhoz viszonyítva, az arany árfolyama pedig mintegy 10,8 százalékot emelkedett

A kezdeti pánik ugyan gyorsan mérséklődött, a széleskörű bizonytalanság azonban továbbra is napjaink szerves részét képezi, elég csak az energiaválságra, az évtizedes csúcsokon lévő inflációra, vagy a jegybankok meredek kamatemelési pályája okozta recessziós fenyegetésekre gondolni. Annak ellenére azonban, hogy a felsorolt tényezők együttese valóban aggodalomra ad okot, az idei év mégsem a közkedvelt menekülőeszköznek számító aranyról, hanem sokkal inkább a dollárról szólt, miután a zöldhasú a Fed agresszív kamatemeléseinek következtében több mint 20 éve nem látott szintekre erősödött, ennek következtében pedig egész évben nyomás alatt tartotta a nemzetközi piacokat.

A Saxo elemzői szerint a 2023-as év hozhatja meg az igazi áttörést az arany piacán, várakozásaik szerint legalább a 3000 dolláros szintig emelkedhet az unciánkénti jegyzés, ami viszonyításképpen közel 65 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi 1820 dolláros szinthez viszonyítva.

2023 lesz az az év, amikor a piac végre rájön, hogy a magas infláció tartósan velünk marad majd

- mondta Ole S. Hansen, a Saxo Bank vezető árupiaci stratégája.

Ami az érveket illeti, az elemzők szerint az alábbi tényezők járulhatnak hozzá az arany árának korántsem hétköznapi emelkedéséhez:

Azonban nem a Saxo elemzői az egyetlenek, akik robbanást vetítenek előre a nemesfémpiacon, Robert Kiyosaki, a Gazdag papa, szegény papa című bestseller írója az ezüst esetében 75 dolláros, az arany esetében pedig 3 800 dolláros szintet vizionál.

I became a gold bug in 1972. I was a Marine pilot in Vietnam flying behind enemy lines hoping to buy gold at a discount because the mine was in enemy hands. Found out the price of gold is the same all over the world. I predict silver going to $75 and gold to $3800 in 2023. {:url}