Erős a január: soha nem látott melegrekordok dőlnek meg Európa-szerte

Az elmúlt napokban Európa-szerte aggasztó ütemben dőltek meg az időjárási rekordok, legalább nyolc országban tapasztaltak a januárhoz képest különösen magas hőmérsékletet - írja a The Guardian.

Maximiliano Herrera, a szélsőséges hőmérsékleteket nyomon követő klimatológus (az éghajlattal foglalkozó tudós) által összegyűjtött adatok szerint legalább nyolc európai országban, köztük Lengyelországban, Dániában, a Cseh Köztársaságban, Hollandiában, Fehéroroszországban, Litvániában és Lettországban regisztrálták a valaha volt legmelegebb januári napot.

A lengyelországi Korbielówban a hőmérő higanyszála elérte a 19 Celsius-fokot - ez a hőmérséklet inkább a májusra jellemző. A csehországi Javorníkban 19,6 Celsius-fokot mértek, szemben a januári 3 fokos átlaggal. A fehéroroszországi Vysokaje városában a hőmérséklet általában nulla fok körül mozog az év ezen időszakában, január elsején azonban elérte a 16,4 Celsius-fokot, ami 4,5 fokkal meghaladta az ország korábbi januári melegrekordját.

A kontinens más részein több ezer egyedi mérőállomáson dőltek meg a helyi rekordok, csak Németországban közel 950 helyszínen született rekord december 31. és január 2. között. Észak-Spanyolország és Dél-Franciaország tengerparti időjárásban sütkérezett: Bilbaóban 24,9 fok volt, ami a valaha mért legmelegebb januári nap.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Magyarországon is hasonló a helyzet, január 2-án a második napi melegrekord is megdőlt: Fülöpháza Hattyús-széken 18,2 Celsius-fokig emelkedett hétfő délután a hőmérséklet. 1992-ben ezen a napon Szentgotthárd Farkasfán mért 16,4 foknál több mint 20 állomáson volt most hétfőn melegebb.

Csak Norvégiában, Nagy-Britanniában, Írországban, Olaszországban és a délkelet-mediterrán térségben nem született rekord.

"Ezt tekinthetjük az európai történelem legszélsőségesebb eseményének" - mondta Herrera. Alex Burkill, a Met Office vezető meteorológusa egyetértett azzal, hogy szélsőséges időjárási eseményről van szó. "Hatalmas területre kiterjedő extrém hőség volt, ami őszintén szólva szinte hallatlan". Burkill elmondta, hogy Afrika nyugati partjainál kialakult meleg légtömeg Portugália és Spanyolország felől északkelet felé haladt Európán át, a Földközi-tenger feletti magas nyomás hatására, majd szétterült szinte egész Európában, januári okozva Dániában, Csehországban és Németország nagy részén.

Az okokat nehéz megállapítani, mondta Scott Duncan meteorológus, de a La Niña és a tengerfelszínek nem megszokott felmelegedése szerepet játszhatott, ugyanis a légkör és az óceánok felmelegedése megkönnyíti a rekordok megdöntését.

