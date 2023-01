Ismét felbukkant Sam Bankman-Fried: állítólag nem lopott el milliárdokat

Az FTX alapítója csütörtökön indította el az "SBF's Substack"-et, amelyben kifejti véleményét a kriptotőzsde összeomlásához vezető eseményekről. Bankman-Fried házi őrizetben van szülei kaliforniai otthonában, mivel szövetségi csalási vádakkal néz szembe, melyekkel szemben egyébként ártatlannak vallotta magát.

Nem loptam pénzeszközöket, és természetesen nem rejtettem el milliárdokat

- írta bejegyzésében.

Bankman-Fried érvelése tükrözik azokat az állításokat, amelyeket a letartóztatása előtti hetekben a Twitteren tett közzé.

Bankman-Fried azt írta a Substack oldalán:

Az FTX és az Alameda problémáit a Credit Suisse problémáihoz hasonlította, amelynek részvényei tavaly ősszel meredeken estek. "A nap végén a bankroham elmaradt. Az FTX-nél nem."

Néhány állítása ellentmond a szövetségi ügyészeknek és Bankman-Fried saját korábbi munkatársainak. A poszt végén Bankman-Fried azt írta:

Mindez azt jelenti: nem kerültek ellopásra pénzeszközök. Az Alameda pénzt vesztett egy olyan piaci összeomlás miatt, amellyel szemben nem fedezte magát megfelelően

A Wall Street Journal korábban már beszámolt arról, hogy az FTX több milliárd dollár értékű ügyfélvagyont adott kölcsön az Alameda kockázatos kereskedésének finanszírozására, és hogy a hedge fund vezérigazgatója és az FTX vezető tisztségviselői tudtak arról a döntésről, hogy a felhasználói pénzeket az Alamedának küldték.

Bankman-Fried Substackje szabadon elolvasható. Kezdetben azt javasolta, hogy az olvasók "ajánlják fel támogatásukat az SBF's Substack számára" havi 8 dolláros, évi 80 dolláros vagy évi 150 dolláros felajánlással. Később eltávolította a fizetési lehetőséget.

. has taken to Substack for his new tell-all. Free with the option of paying him. @SBF_FTX