Az utolsó köteleket is elvágja a Sziget-alapító: Gerendai Károly teljesen kiszáll

Portfolio 2023. január 22. 18:25

Az egyik utolsó olyan cégétől is megválik Gerendai Károly, amely a Szigethez kötötte. A fesztiválokra önkénteseket alkalmazó vállaltból is kiszáll, átadja a gyeplőt az ügyvezetőnek, aki eddig is vitte a kft.-t.