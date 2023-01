Újabb hátborzongató eredmény a ChatGPT-től: az AI lediplomázott a világ egyik legjobb egyetemén

Már alig maradt valaki, aki még joggal reménykedhetne abban, hogy nem forgatja fel munkáját a mesterséges intelligencia. Legutóbb az orvosok, most pedig a magas beosztású üzleti vezetők kaptak egy kis ízelítőt abból, mire képes a „gépi értelem" - írja a Futurism.com

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

Christian Terwiesch, a Wharton University - amely egyébként a világ egyik legnívósabb üzleti képzését nyújtja - professzorának kutatási eredménye szerint a ChatGPT, az OpenAI úttörő chatbotja sikeresen teljesítette az egyetem üzleti vizsgáját. Tierwiesch szerint a ChatGPT sikeresen automatizálta a jól fizetett tudásmunkások – elemzők, menedzserek és tanácsadók – által végzett egyes munkafolyamatokat.

A ChatGPT viszont a legnagyobb jóindulattal is csak négyest vagy négyes alát érdemelt a teljesítményéért, ráadásul mindezt csak úgy sikerült elérnie, hogy egy hús-vér szakértő segített neki néhány kérdés megválaszolásában. Kiszámítható volt azt is, hogy miben brillírozik majd a mesterséges intelligencia, és milyen területeken teljesít majd gyengébben. A kódírásban és a jogi szaknyelv értelmezésében kimagasló eredményeket ért el, ám az egyszerű, még egy hatodikos számára is könnyedén megugorható matematika feladványokat sokszor nem tudta megoldani. A ChatGPT emellett nem képes a fejlettebb folyamatelemzési esetek megoldására sem.

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

Címlapkép forrása: Getty Images