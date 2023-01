Vegyes elmozdulások az amerikai tőzsdéken, kilenchavi csúcson az arany

Továbbra is meglehetősen enyhén alakul az idei tél Európában, ennek következtében pedig elmaradt a sokak által legrosszabb forgatókönyvként vizionált gázhiány. A szokatlan időjárás következtében pedig a gáztárolói adatok is kedvezően alakulnak, ennek következtében pedig Európa már a következő telet is jóval jobb helyzetből várhatja.