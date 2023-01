Pluszban az amerikai tőzsdék

Portfolio 2023. január 31. 18:29

Eséssel indult tegnap a hét a tőzsdéken, miután a befektetők inkább profitot realizáltak az elmúlt hetek emelkedése után. Óvatosságra int emellett az is, hogy héten számos piacmozgató esemény lesz, többek között jegybanki kamatdöntések, illetve az olyan nagy technológiai cégek negyedeves jelentései, mint az Apple vagy az Amazon. Összességében tehát inkább óvatosabbak most a befektetők, lecsökkent a kockázatvállalási hajlandóság, és az Ázsiában látott mozgásokhoz hasonlóan Európában is többnyire estek a tőzsdék. Ezzel szemben az Egyesült Államokban javult valamelyest a hangulat tegnaphoz képest, és mérsékelt emelkedést mutatnak a vezető indexek.