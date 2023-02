Emésztik a tőzsdék a kamatemeléseket, vegyes a kép Amerikában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,2 százalék pluszban zárt.

Tegnap este ismertette a Fed kamatdöntését, amelyben 25 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, és jelezte, hogy további kamatemelésekre készülnek. Ez nem okozott meglepetést, Jerome Powell beszédére azonban lendületet kaptak a részvénypiacok.

Fontos gyorsjelentések érkeznek ma az amerikai technológia szektorból, az Apple, az Amazon és az Alphabet is az amerikai tőzsdék zárását követően teszi közzé negyedik negyedéves számait.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel inkább pozitív a hangulat, a Nikkei 0,17 százalékos pluszban áll, a Kospi 0,9 százalékot emelkedett, a kivétel a hongkongi tőzsde, amely 0,1 százalékos mínuszban van.

Többnyire emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,92 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,72 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE stagnálást jelez előre.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,17 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,92 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a jegybanki kamatdöntéseken lesz a hangsúly, a Bank of England és az EKB is ismerteti döntését és a befektetők a jövővel kapcsolatos jelzésekre is figyelhetnek Christine Lagarde tájékoztatóján.

2023. január 30. - február 5. makronaptár Magyar makrogazdaság január 31. kedd 8:30 KSH Ipari termelői árak dec. január 31. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 1. szerda 8:30 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma dec. február 1. szerda 8:30 KSH Külkereskedelem (második) nov. február 1. szerda 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege dec. február 1. szerda 8:30 MNB Kamatstatisztika dec. február 1. szerda 9:00 MLBKT Beszerzési menedzserindex jan. Nemzetközi makrogazdaság január 30. hétfő 8:00 Németo. GDP Q4 január 30. hétfő 9:00 Spanyolo. Infláció jan. január 31. kedd 2:00 Kína NBS beszerzési menedzserindex jan. január 31. kedd 7:30 Franciao. GDP Q4 január 31. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem dec. január 31. kedd 8:45 Franciao. Infláció jan. január 31. kedd 10:00 Olaszo. GDP Q4 január 31. kedd 11:00 EU GDP Q4 január 31. kedd 14:00 Németo. Infláció jan. február 1. szerda 2:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi jan. február 1. szerda 11:00 EU Infláció jan. február 1. szerda 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index jan. február 1. szerda 15:45 USA S&P Global feldolgozóipari bmi jan. február 1. szerda 16:00 USA ISM feldolgozóipari index jan. február 1. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés február 1. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója február 2. csütörtök 8:00 Németo. Külkereskedelem dec. február 2. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés február 2. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés február 2. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója február 2. csütörtök 16:00 USA Gyáripari megrendelések dec. február 3. péntek 11:00 EU Termelői árak dec. február 3. péntek 14:30 USA Munkanélküliség jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,0 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 2,9 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 13,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,9 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 6,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 092,96 0,0% 1,0% 2,9% 2,9% -3,7% 30,2% S&P 500 4 119,21 1,0% 2,6% 7,3% 7,3% -9,4% 46,0% Nasdaq 12 363,1 2,2% 4,6% 13,0% 13,0% -17,7% 79,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 346,88 0,1% -0,2% 4,8% 4,8% 1,0% 16,4% Hang Seng 22 072,18 1,1% 0,1% 11,6% 11,6% -7,3% -32,4% CSI 300 4 195,93 0,9% 0,3% 8,4% 8,4% -8,1% -1,2% Európai részvényindexek DAX 15 180,74 0,3% 0,7% 9,0% 9,0% -2,8% 16,7% CAC 7 077,11 -0,1% 0,5% 9,3% 9,3% -0,3% 29,7% FTSE 7 761,11 -0,1% 0,2% 4,2% 4,2% 3,0% 3,6% FTSE MIB 26 703,87 0,4% 3,2% 12,6% 12,6% -1,9% 13,4% IBEX 9 098,1 0,7% 1,6% 10,6% 10,6% 4,3% -12,5% Régiós részvényindexek BUX 45 209,7 -0,3% -2,2% 3,2% 3,2% -14,6% 12,4% ATX 3 378,29 -0,2% 1,4% 8,1% 8,1% -13,5% -5,8% PX 1 342,5 1,0% 3,0% 11,7% 11,7% -5,1% 17,8% WIG20 60 488,42 -1,3% -0,1% 5,3% 5,3% -11,0% -7,8% Magyar blue chipek OTP 10 630 -1,8% -5,5% 5,1% 5,1% -41,3% -8,0% Mol 2 710 1,0% 1,5% 4,2% 4,2% 0,4% -12,0% Richter 8 145 0,4% -1,9% -1,9% -1,9% -2,2% 26,9% Magyar Telekom 383,5 0,4% 0,9% 13,1% 13,1% -8,7% -17,9% Nyersanyagok WTI 76,41 -3,1% -4,2% -4,8% -4,8% -13,4% 15,9% Brent 85,07 0,0% -1,4% 0,2% 0,2% -4,7% 23,1% Arany 1 929,99 0,1% 0,0% 6,3% 6,3% 6,8% 43,7% Ezüst 23,68 0,0% -0,5% -0,3% -0,3% 4,3% 38,2% Devizák EURHUF 390,2500 -0,4% 0,5% -2,5% -2,5% 9,7% 26,0% USDHUF 357,3228 -0,9% 0,4% -4,8% -4,8% 13,0% 43,9% GBPHUF 438,6899 -1,2% -0,1% -2,9% -2,9% 2,9% 24,5% EURUSD 1,0922 0,6% 0,2% 2,3% 2,3% -2,9% -12,4% USDJPY 130,0200 0,0% 0,3% -1,3% -1,3% 13,3% 18,9% GBPUSD 1,2326 0,1% -0,3% 2,5% 2,5% -8,8% -13,4% Kriptovaluták Bitcoin 23 735 2,6% 3,0% 43,0% 43,0% -38,7% 163,8% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,4 -3,7% -1,8% -11,3% -11,3% 88,8% 22,6% 10 éves német állampapírhozam 2,26 0,5% 6,3% -11,9% -11,9% -225 900,0% 243,7% 10 éves magyar állampapírhozam 8,05 -0,6% 7,0% -13,0% -13,0% 62,0% 227,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images