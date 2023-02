Elképesztő számok érkeztek, mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio 2023. február 03. 15:32

Ma délután a tengerentúlon megérkeztek a januári munkaerőpiaci statisztikák, amik alapján a vártnál sokkal jelentősebb mértékben nőtt a foglalkoztatottság az Egyesült Államokban. A hírre nagy erősödésbe kapcsolt a dollár, a vezető részvényindexek komoly mínuszban kezdték a napot és az arany is hirtelen esni kezdett. A most közölt adat nagyon meglepő, a közgazdászok ugyanis úgy vélték, hogy az amerikai gazdaság lassulásával a foglalkoztatottságnak is mérséklődnie kell, és a növekedés lassulására már voltak is jelek. A vártnál stabilabb gazdasági kilátások esetén az amerikai jegybank nem fog rákényszerülni idő előtt a kamatvágásra, így a mostani adat afelé mutat, hogy folytatódhatnak a szigorú emelések - ezt árazzák a piacok, ennek köszönhető az esés az amerikai tőzsdéken.