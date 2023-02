Felmentették Elon Muskot egy tőzsdei manipulációs ügyben

Muskot a Tesla részvényesei perelték be egy 2018 augusztusában írt tweet-sorozata miatt, amelyben azt írta, hogy "biztosítva van a finanszírozás" ahhoz, hogy részvényenként 420 dollárért kivezessék a tőzsdéről az autógyártót, és a befektetői támogatást is megszerezték ehhez.

A Tesla kereskedését a tweetjei után felfüggesztették, majd a részvények árfolyama hetekig volatilisen mozgott. Musk később azt állította, hogy szóbeli kötelezettségvállalást kapott a szaúd-arábiai szuverén vagyonalaptól, de az üzlet soha nem jött létre. A per során Musk azt is elmondta, hogy eladta volna a SpaceX részvényeit, hogy finanszírozza a Tesla privát kezekbe kerülését, valamint hogy a szaúdi állami befektetési alaptól is forrást vont volna be.

Az esküdtek tacsácskozása kevesebb mint két órát tartott. "Csalódottak vagyunk az ítélet miatt, és fontolgatjuk a következő lépéseket" - mondta a felpereset képviselő Nicholas Porritt, a Levi & Korsinsky partnere. Musk természetesen ellenkezően nyilatkozott:

Mélységesen nagyra értékelem az esküdtszék egyhangú döntését

- írta saját cége oldalán, a Twitteren.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!I am deeply appreciative of the jurys unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case. {:url}