Afrika lehet az EU legfontosabb partnere a megújuló energiatermelés terén

"Az afrikai kontinens valószínűleg Európa legfontosabb partnere lesz a megújulóenergia-ágazat fejlesztése terén" - mondta Frans Timmermans az EurActive -nak a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) Abu-Dzabiban tartott közgyűlése keretében adott interjújában. Mindez jól rávilágít arra, hogy a főként napenergia terén gazdag afrikai kontinens északi része mennyire fontos lesz főként Dél-Európa stabil és zöld áramimportja, illetve a hidrogéntermelés terén is, és közben az együttműködés az észak-afrikai térség stabil áramellátásának megteremtésében is kapóra jöhet.

A cikk utal rá, hogy már építik azt a tenger alatti vezetéket, ami Egyiptomból Görögországba visz zöld áramot napenergiából, a projekt mintegy 3,5 milliárd euróba kerül, 3000 MW-os a vezeték kapacitása és az évi 4,5 milliárd köbméternyi görög (orosz) gáz kiváltását célozza. Emellett a Marokkó és az EU közötti energetikai együttműködések is hasonló eredményeket hozhatnak, és közben az is egy kínálkozó irány, hogy a nagyon energiaigényesen előállítható hidrogént zöld áramtermelésből oldaná meg az EU bizonyos területeken.

A cikk utal rá, hogy az EU és Afrika között eddig is számos energetikai együttműködés létezett már, de ezek jelentősége fokozódhat, és az észak-afrikai térségben kiépülő áramtermelési kapacitások (amelyek az EU felé áramexportot tesznek lehetővé), egyúttal a térség stabil saját felhasználású áramellátását is segítik, hiszen a Világbank adatai szerint Nyugat-Afrika lakosságának csak kevesebb, mint fele rendelkezik áramellátással, és a szub-szaharai térségben közel 600 millió embernek nincs villamos energia ellátása.

Ez is mutatja, amit Philippe Henry, a belga Vallónia régió éghajlat- és energiaügyi minisztere is kiemelt a lapnak, miszerint az EU és Afrika közötti együttműködés nem csak az európai ellátás biztosításáról szól, hanem az infrastruktúra fejlesztéséről és Afrika energiaellátásának javításáról is.

Ezzel együtt Teresa Ribera spanyol ökológiai átmenetért felelős miniszter arra mutatott rá, hogy nincs egységes recept, azaz az EU és a külföldi nemzetek közötti együttműködés különböző formákat ölthet, az igények és a lehetőségek országonként nagyon eltérőek lehetnek.

