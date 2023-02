Elhozná az űrtechnológiát a hagyományos iparágakba egy új program

Portfolio 2023. február 06. 15:29

Az űrtechnológia azokat a vállalatokat is képes segíteni, amelyek más iparágakban tevékenykednek – hangsúlyozza az Európai Űrügynökség (ESA) Technology Broker programja. A kezdeményezés magyarországi elindítását az ESA inkubációs programjának eseményén jelentette be a Design Terminal, ahol a legjobb hazai űripari startupok mutatkoztak be befektetők és szakemberek előtt.