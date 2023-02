Nem tértek magukhoz a befektetők, rossz a hangulat Amerikában

Ha az amerikai S&P 500-at nézzük, éppen most járunk a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon felénél, és az eddigi számok alapján kijelenthető, hogy továbbra is gyenge az indexben szereplő cégek teljesítménye. A FactSet heti rendszerességgel készít egy összefoglalót, amelyben a részletezi, hogyan alakulnak az S&P 500 komponenseinek bevétel-, és profitszámai, illetve hogy ezek a várakozásokhoz képest jobbak, vagy rosszabbak lettek-e. A gyorsjelentési szezon felénél az látszik, hogy a legtöbb mérőszám a hosszabb távú átlaghoz képest gyengébben alakul, és most úgy áll a helyzet, hogy járványidőszak óta először könyvelhetnek el profitcsökkenés legnagyobb amerikai vállalatok.