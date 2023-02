Titokzatos felvételek leplezték le a Microsoft legújabb mestertervét

Több Bing-felhasználó beszámolója szerint péntek reggel egy új keresőfelület jelent meg az oldalon, amely tartalmazta az OpenAI ChatGPT-jét. A Microsoft már korábbi hírek szerint is integrálta a chatbotot a keresőjébe, és a frissítés nemsokára megjelenhet - írja a The Verge

Owen Yin dizájner péntek reggel számol be arról a Twitteren, hogy véletlenül belefutott a megújult Bingbe. Yin a The Verge-nek küldött levelében elmondta, hogy akkor találkozott a chatbottal kiegészített keresővel, amikor a Microsoft Edge böngészőjében a Binget állította be kezdőlapnak. Fontos megjegyezni, hogy a The Verge nem tudta ellenőrizni a képernyőképek hitelességét, a Microsoft pedig nem kívánta kommentálni a kiszivárgásokat.

Yin rövid ideig tesztelte is a rendszert, a Mediumon közzétett blogbejegyzésében pedig további részleteket osztott meg az integrációról. A beszámoló szerint a chatbot nemcsak válaszol a kérdéseinkre, hanem ő maga is kérdez, mintha dialógust folytatnánk vele.

Az új Bing a jelek szerint a forrásait is idézi, amely hasznos funkció lehet, révén a nyelvi modellek általában nem tudják, honnan származik az általuk gyűjtött információ, ezért nem is túl megbízhatóak.

Yin nem az egyetlen, aki találkozott az új Binggel, két másik felhasználó ugyanerről számolt be a Twitteren. Ők ugyanúgy tesztelhették egy rövid ideig a keresőmotorba integrált ChatGPT-t, mielőtt az eltűnt volna. A képernyőfotókon látszik, hogy a „keresés” menüsor mellett megjelenik egy „csevegés” opció is. Ha ezt választjuk, akkor a következő leírással találkozhatunk:

"Üdvözöljük az új Bingen: A mesterséges intelligenciával támogatott keresőmotoron". Ezalatt három opció jelenik meg: "Tegyen fel összetett kérdéseket", "Kapjon jobb válaszokat" és "Kapjon kreatív inspirációt". Ezek alatt megbújik egy figyelmeztető szöveg is:

A Binget a mesterséges intelligencia hajtja, így meglepetések és hibák előfordulhatnak. Ellenőrizze a tényeket, és küldjön nekünk visszajelzést, hogy tanulhassunk és fejlődhessünk.

This morning I was experiencing the CHAT feature of Microsoft Bing search and then a few moments later disappeared it. pic.twitter.com/kSA7RMPmLy — Nazmul (hossain) February 3, 2023

Ada yang sempet nyoba chat bing? pic.twitter.com/D38ztsTtZb — Rexamir (D.) February 3, 2023

Közismert tény, hogy a mesterséges intelligencia alapú rendszerek néha „hallucinálnak”, amely azt jelenti, hogy olyan válaszokat is kitalálnak, amelyek hamis információkon alapulnak. Ezek a válaszok potenciálisan veszélyesek is lehetnek, amennyiben érzékeny témákat érintenek, vagy hozzájárulnak álhírek terjesztéséhez. Ilyen tartalmak eddig is voltak az interneten, ám nem a mesterséges intelligencia szállította őket, egyfajta megbízhatónak mutatkozó autoritás mellett.

A Microsoft a hírek szerint a következő hetekben jelenti be a Bing új verzióját, míg a Google jövő héten tart egy rendezvényt, amelyen a közelgő mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektekről lesz szó.

Címlapkép forrása: Getty Images