A nap végére megjöttek a vevők az amerikai tőzsdén

Két hét alatt közel 113 milliárd dollárt veszített értékéből a világ egyik leggazdagabb emberének cégbirodalma, miután a Hindenburg Research jelentését követően a vállalatcsoport részvényeinek mélyrepülése a hét elején tovább folytatódott. Fordulat jelét továbbra sem látni, emellett pedig a helyzetet tovább nehezíti az indiai hatóságok meglehetősen egyedi részvénypiaci szabályozása is. Azt követően pedig, hogy múlt hét pénteken egy sor hitelminősítői figyelmeztetés is érkezett az Adani-birodalom vállalataira, már az emberek is utcára vonultak, akik egyre aggasztóbbnak találják a kialakult helyzetet, különösen azért, mert számos indiai vállalatnak van kitettsége az Adani-cégek valamelyikében, így érthetően tartanak egy szélesebb körű összeomlástól.