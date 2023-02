Többen perlik a céget, amely képek millióit lophatta el, hogy a mesterséges intelligenciáját tanítsa vele

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján

A londoni székhelyű Stability AI tavaly augusztusban dobta piacra a Stable Diffusion nevű szoftverét, amely bevitt szöveg alapján képes képeket generálni. A Getty most azzal vádolja a Stability-t, hogy az engedély nélkül használta fel több millió képét a mesterséges intelligencia betanítására. A Getty azt állítja, hogy képtára különösen alkalmas a feladatra, hiszen "téma alapján nagyon szerteágazó, és részletes metadatokkal rendelkezik." A cég hozzátette, hogy képek millióit szolgáltatja más „vezető technológiai innovátoroknak”, így a Stability a szerzői jogok megsértésével tisztességtelenül jutott versenyelőnyhöz is - írja a Reuters.

A vád szerint a Stability védjegyhamisítást is elkövetett, amikor AI-képgenerátor rendszere a Getty vízjeleit is lemásolta. A Getty Images arra kérte a bíróságot, hogy kötelezze a Stability-t a képhasználat beszüntetésére, és kártérítést kér, amely magába foglalja az állítólagos jogsértésből származó nyereséget. A keresetet a delaware-i szövetségi bíróságon nyújtották be, ezzel párhuzamosan viszont még folyik per a Stability ellen az Egyesült Királyságban és Kaliforniában is, ahol művészek egy csoportja vádolja a céget a szerzői jogok megsértésével.

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján

Címlapkép forrása: Getty Images