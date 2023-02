Újabb szakmára jelent veszélyt a mesterséges intelligencia: bárki animációs filmkészítő lehet az új fejlesztéssel

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján

A Runway nevű startup, amely tavaly azzal szerzett hírnevet magának, hogy részt vett a Stable Diffusion mesterséges intelligencia alapú képgenerátor fejlesztésében, most egy olyan szoftvert fejlesztett, amely létező felvételekből generál új stílus hozzáadásával videókat bevitt szöveg vagy kép alapján.

A Runway oldalára feltöltött bemutatóvideóban látszik, hogy az utcán sétáló emberek agyagbábokká, az asztalra helyezett könyvek pedig éjszakai városképpé változnak. A felvételek jobb minőségűnek tűnnek, mint amit más mesterséges intelligencia alapú szöveg-videó modellek képesek előállítani, és vélhetően hosszabb felvételeken is működnek. A Runway azt ígéri, hamarosan technikai részleteket is megoszt honlapján a modellről.

A 2018-ban alapított Runway több éve fejleszt mesterséges intelligenciával működő videoszerkesztő szoftvereket. Eszközeit a TikTokosok, YouTuberek, valamint film- és tévéstúdiók is használják. A The Late Show with Stephen Colbert készítői a Runway szoftverét használták a műsor grafikus elemeinek szerkesztéséhez; a Minden, Mindenhol, Mindenkor című sikerfilm vizuális effektekért felelős csapata pedig szinté használt a cég technológiáját bizonyos jelenetekhez.

2021-ben a Runway a Müncheni Egyetem kutatóival együttműködve hozta létre a Stable Diffusion első verzióját. Később a Stability AI, egy brit székhelyű startup, beszállt a mesterséges intelligencia betanításához szükséges számítási költségek fedezésébe, a két vállalat azonban már nem működik együtt. A Getty jelenleg perli a Stability AI-t, azzal vádolva a céget, hogy az engedély nélkül használta fel a képtárát a mesterséges intelligencia betanítására. A Runway eközben igyekszik távolságot tartani az ügytől.

Címlapkép forrása: Getty Images