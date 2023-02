Komoly veszélybe került az Activision Blizzard felvásárlása

A brit versenyhatóság közölte, hogy az Activision Blizzard Microsoft általi 69 milliárd dolláros felvásárlása a árthat a versenynek az Egyesült Királyság gaming piacán, és lépéseket tehet az üzlet megakadályozása érdekében. A Verseny- és Piacfelügyelet (CMA) szerdán közzétett egy átmeneti határozatot, amely szerint az üzlet versenyjogi aggályokat vet fel, és magasabb árakat, kisebb választékot, és kevesebb innovációt eredményezhet.

A CMA a lehetséges korrekciós intézkedésekről szóló értesítésben azt írta, hogy a Microsoftot kötelezheti a következőkre:

adja el a népszerű Call of Duty franchise-hoz kapcsolódó üzletágat;

idegenítse el az Activision Blizzardon belüli Activision szegmenst;

mind az Activisiont, mind a Blizzardot idegenítse el;

bontsa fel az üzletet.

A két érintett félnek, vagyis a Microsoftnak és az Activision Blizzardnak február 22-ig kell válaszolnia. A végleges döntést a CMA a tervek szerint április 26-án hozza meg, miután még szeptember 1-jén elindította részletes vizsgálatát a szabályozó hatóság.

Az egyik fő aggály, hogy az ügylet túlságosan is megerősítheti az Microsoftot a felhőalapú gaming piacon hiszen a Call of Duty mellett más jövedelmező címeket is hozzáadhat a felhőalapú Xbox Game Pass-hoz.

A CMA továbbá azt is kifogásolta, hogy az üzlet jelentős lökést adhatna a Microsoft konzol üzletágának, ha exkluzívvá tenné az Activision címeit Xbox-ra, vagy lényegesen rosszabb feltételek mellett tenné azokat elérhetővé a rivális a PlayStation platformon.

Ez jelentősen csökkenthetné az Xbox és a PlayStation közötti versenyt az Egyesült Királyságban, ami viszont a brit játékosoknak ártana

- tette hozzá a felügyelet.

Az Activision Blizzard részvényei a CMA bejelentését követően 3,4 százalékot estek a szerdai kereskedésben.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy hatékony és könnyen végrehajtható megoldásokat kínáljunk, amelyek eloszlatják a CMA aggályait

- mondta Rima Alaily, a Microsoft vállalati alelnöke és helyettes jogtanácsosa a CNBC-nek küldött nyilatkozatában. Alaily ezzel arra is utalhatott, hogy a Microsoft kötelezettséget vállalt a Sony és a Nintendo felé, hogy új Call of Duty-játékait 10 éven keresztül továbbra is kiadja PlayStationre és Switch-re.

A Microsoft-Activision üzletet nemcsak Nagy-Britanniában, de az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is vizsgálják. Az Egyesült Államokban a Szövetségi Kommunikációs Bizottság, és az Európai Bizottság is versenyjogi problémákat lát a felvásárlás előtt. A Reuters szerint a bizottság nemrég nyújtotta be azt a dokumentumot, amelyben kifejti az ügylettel kapcsolatos aggályait.

Címlapkép: Hakan Nural/Anadolu Agency via Getty Images