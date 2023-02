Félsz a repüléstől? Kiszámolták, hol a legbiztonságosabb ülni a repülőgépen

A repülés a legbiztonságosabb utazási forma - halljuk napi szinten, de időről időre történnek tragikus balesetek, nem is olyan régen például Nepálban zuhant le egy utasszállító, 72 életet követelve. Gyakorlatilag elhanyagolható az esélye annak, hogy légibaleset áldozatai legyünk, autóba ülve összehasonlíthatatlanul nagyobb kockázatnak vagyunk kitéve, de sosem árt tisztában lenni azzal, hogy a statisztikák alapján hol a legbiztonságosabb ülni egy repülőgépen. A CNN légiközlekedési szakértőket kérdezett meg annak felderítésére, hogy melyik a legbiztonságosabb hely a repülőn vészhelyzet esetén.

Bizonyára nem sok olyan utazó van, aki az alapján foglal ülést a repülőgépre, hogy vészhelyzet esetén hol van a legnagyobb biztonságban. A legtöbben kényelem alapján választunk, mint a lábtér, vagy a mosdótól való távolság, de akik gyakran repülnek, azok rendszerint szeretnek kijárat közelébe ülni, hogy a leszállást követően minél kevesebb időveszteséggel el tudják hagyni a gépet.

Az utolsó sor középső ülése általában nem a legkelendőbb hely, nem jellemző, hogy az utasok harcolnának érte, pedig statisztikailag ezek a legbiztonságosabbak a gépen – írja a CNN.

Mindenekelőtt érdemes leszögezni, hogy a légiközlekedés az utazás legbiztonságosabb módja manapság. 2019-ben, a koronavírus-járvány előtti utolsó békeévben, ami a legforgalmasabb év volt a légiközlekedésben, közel 70 millió járat szállt fel világszerte, és mindössze 287 haláleset történt a légiközlekedésben. Az amerikai hatóságok szerint a statisztikák alapján annak az esélye, hogy repülőgépbaleset áldozatai legyünk, 1 a 205 552-höz, szemben azzal, hogy halálos autóbalesetre 1 a 102-höz az esély.

Tény, hogy a légibalesetek nagyobb figyelmet kapnak, hiszen arra ritkán kapjuk fel a fejünket, ha történik az utakon egy baleset, viszont a nepáli gép lezuhanásáról mindenki hallott januárban, ugyanis vezető hír volt a médiában. A repülőgép-szerencsétlenségek iránti érdeklődésünk abból fakadhat, hogy meg akarjuk érteni, miért történt a baleset, és mi az esély arra, hogy újra bekövetkezik. Ez nem is biztos, hogy rossz dolog, ugyanis ezeket a tragikus eseményeket alaposan kivizsgálják, ami hozzájárul a légi közlekedés biztonságának javításához.

Biztos recept természetesen nincs arra, hogy melyik ülésben úszhatjuk meg sértetlenül a repülőgépbaleseteteket, már csak azért sem, mivel természetüknél fogva a balesetetekre nincsenek iparági sztenderdek. Hiába mondják azt a statisztikák, hogy a gép utolsó sorainak középső ülései a legbiztonságosabbak, 1989-ben például amikor a United 232-es járata lezuhant Sioux városánál Iowa államban, a fedélzeten tartózkodó 269 utas közül 184 túlélte a katasztrófát és többségük a gép elején ült, az első osztály mögött.

A Time magazin 35 évnyi légiközlekedési baleseti statisztikáit vizsgálva megállapította, hogy a gép hátuljában, a középső ülések esetén volt a legalacsonyabb a halálozási ráta, 28 százalék, ezzel szemben például a folyosó melletti középső üléseken elérte a 44 százalékot.

Ez logikus is, hiszen a vészkijárathoz közel ülve lehet a leggyorsabban kijutni a gépből, feltéve, ha azon az oldalon nincs épp tűz. A repülőgép szárnyai viszont üzemanyagot tárolnak, így a középső sorok nem a legbiztonságosabbak. A gép közepét emiatt kizárhatjuk a legbiztonságosabb helyért folyó „versenyből”, a gép eleje és hátulja közül pedig a farokrész lehet elméletben a biztonságosabb, hiszen elsőként a gép orra csapódik be. Ez alapján az utasszállító repülőgépek utolsó sorai tűnnek a legjobbnak vészhelyzet esetén, azok közül is a középső ülések, amelyek szimplán azért biztonságosabbak a folyosó vagy az ablak melletti üléseknél, mivel mind a két oldalon ülnek mellettünk "puffert" jelentő emberek.

Repülőgépbaleset esetén a túlélés attól is függ, hogy milyen típusú baleset történik. Ha például a hegyekben zuhan le egy repülőgép, az jelentősen lecsökkenti a túlélés valószínűségét, ahogy ez történt 1979-ben az új-zélandi légitársaság balesete esetén. Az Air New Zealand 901-es járata az antarktiszi Erebus-hegynek ütközött, a balesetet a gépen tartózkodó 257 személy közül senki sem élte túl. De az sem sokkal jobb, ha orral előre zuhan az óceánba egy gép, mint 2009-ben az Air France 447-es járata, amelyben mind a 228 fő életét vesztette.

A pilótákat arra képezték ki, hogy vészhelyzetben minimalizálják a kockázatokat, például igyekezzenek elkerülni a hegyeknek ütközést, és keresnek sík helyet, például nyílt mezőt a leszálláshoz. Vízreszállás esetén fel kell mérni a feszíni viszonyokat és törekedni kell arra, hogy a hullámok között is a szokványos leszállási szögben tegyék le a gépet. Az utóbbi idők egyik legnagyobb port kavart, de pozitív kimenetelű esete a US Airways 1549-es járatával történt, ami 2009-ben Manhattennél a Hudson folyón landolt és csodával határos módon a 155 gépen lévő személy mindegyike túlélte, mindössze néhány súlyosabb sérülés történt. Az esetet a kapitány beceneve után „Sully” címmel meg is filmesítették.

A repülőgépeket úgy tervezték, hogy vészhelyzetekben is ellenállók legyenek, a gyártók az új repülőgépeket egyre több kompozit anyagból tervezik. Ezekben a konstrukciókban a szárnyak nem merevek és a szerkezeti meghibásodás megelőzése érdekében képesek szélsőséges terhelések elnyelésére. Az, hogy melyik géptípus a legbiztonságosabb, nehéz megmondani, hiszen bár a különböző típusok között van különbség például a sebességben, de a repülés fizikája többé-kevésbé ugyanaz minden gép esetén. Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb repülőgépeknél több a szerkezeti anyag, hogy jobban ellenálljanak a magassági nyomásnak. Ez elméletileg jelenthetné, hogy vészhelyzetben többletvédelmet biztosítanak, de ez nagyban függ a vészhelyzet jellegétől és nem jelenti azt, hogy egyből a legnagyobb gépekre kell foglalni, amit csak találunk.

A légiközlekedés mindent összevetve továbbra is kiemelkedően biztonságos.

Amikor a repülőn a légiutaskísérő személyzet a biztonsági övek becsatolására kér minket, az nem a zuhanásveszély miatt van, hanem a nagy magasságban bármikor tapasztalható légörvények miatt. A repülés mai, modern korában ez az az időjárási jelenség az, amely a legnagyobb károkat okozhatja az utasokban és a repülőgépekben.

