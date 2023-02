Nemzetbiztonsági kockázat lehet a mesterséges intelligencia - keményebben lépnének fel az amerikai képviselők

A ChatGPT nevű chatbot hatalmas figyelmet kapott az elmúlt hónapokban, mivel nagyon gyorsan képes a legkülönbözőbb kérdésekre emberhez hasonló válaszokat adni. Ugyanezért az amerikai törvényhozás képviselői is felfigyeltek a mesterséges intelligenciára, akik a nemzetbiztonságra és az oktatásra gyakorolt hatásai kapcsán fejezték ki aggodalmaikat - írja a Reuters

A ChatGPT a statisztikák szerint mindössze két hónappal az indulás után elérte a 100 milliós felhasználói bázist, ami a történelem leggyorsabba növekvő alkalmazásává tette. Emiatt viszont a hatóságok és a szabályozók is felfigyeltek a chatbotra. A legtöbben azért tartanak a ChatGPT-től, mert nagyon gyorsan lehet vele álhíreket generálni, illetve az egyetemi beadandókat is könnyedén megoldja.

Ted Lieu képviselő, a képviselőház tudományos bizottságának demokrata tagja a New York Timesban nemrégiben megjelent véleménycikkében úgy fogalmazott, hogy izgatott a mesterséges intelligencia miatt, de fél is tőle, különösen akkor, ha nincs szabályozva a működése. Lieu egy ChatGPT által írt állásfoglalást terjesztett be, amely szerint a kongresszusnak jobban kellene figyelni az AI-ra, hogy a fejlesztés biztonságos és etikus módon történjen, úgy, hogy tiszteletbe tartják mindenki jogát a magánélethez.

Januárban az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman találkozott több a technológia iránt fogékony törvényhozóval is, akik közül többen sürgették, hogy próbálja meg kiiktatni azokat az előítéleteket a modellből, amelyek a munkahelyeken és az lakhatásban diszkriminációhoz vezethetnek. Andrew Burt, a BNH.AI, az AI-jal kapcsolatos törvényekre szakosodott ügyvédi iroda partnere is rámutatott a nemzetbiztonsági aggályokra, hozzátéve, hogy több olyan képviselővel is beszélt, akik felhozták az AI-szabályozások szükségességét.

Arra számítanék, hogy rosszindulatú, nem állami és állami szereplők, akiknek érdekei ellentétesek az Egyesült Államokéval, olyan információ generálására használhatják ezeket a rendszerek, amelyek tévesek vagy károsak.

