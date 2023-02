Jönnek az Oroszország elleni újabb szankciók, az atomenergia kimaradhat

Szerdán Brüsszelben ülnek össze az EU 27 tagállamának képviselői, hogy megvitassák az Oroszország elleni újabb szankciókat, amelyek az exporttilalom kiterjesztése mellett politikusokat és katonai vezetőket, valamint újabb négy orosz bankot is érinthetnek. Magyarország és Bulgária tiltakozása miatt az atomenergiát érintő szankciók várhatóan nem kerülnek napirendre.

"Számos politikus és katonai vezető ellen fogunk szankciókat bevezetni" - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (címlapképünkön) a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott múlt heti csúcstalálkozó után. Az intézkedések bevezetéséhez az összes uniós tagállam egyhangú támogatására lenne szükség - írja a Reuters.

A szélesebb gazdasági kérdéseket is érintő csomag több mint 10 milliárd eurónyi árura vonatkozó exporttilalmat tartalmazhat, a gumit és az aszfaltot is felvennék a listára, hogy ezzel is csökkentsék Oroszország fegyvergyártási képességét. Kiterjednének az áramkörökre és alkatrészekre, hőkamerákra, rádiókra és nehézgépjárművekre, valamint az építőiparban használt acélra és alumíniumra, illetve ipari és/vagy építőipari célokra használt gépekre is.

Újabb négy orosz bankot, köztük a magánkézben lévő Alfa Bankot, a Tinkoff online bankot és a kereskedelmi finanszírozással foglalkozó Roszbankot zárnák ki a SWIFT globális banki üzenetküldő rendszerből – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő hírügynökségi forrás.

Az Euróoai Bizottság további korlátozásokat javasolt az Oroszországgal közös európai vállalkozásokra és az európai igazgatótanácsokban helyet foglaló orosz állampolgárokra vonatkozóan is, de a listán szerepel az Ukrajnában használt iráni drónok gyártásában részt vevők feketelistára helyezése is. Szigorúbban ellenőriznék továbbá a műholdas adatok Kínának történő eladását is.

Bulgária és Magyarország ellenállása miatt várhatóan nem kerül szóba az orosz nukleáris ipar szankciója, annak ellenére, hogy Kijev mellett például Lengyelország is erre szólított fel.

Ugyanakkor tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy párizsi Facebook-bejelentkezésében gyakorlatilag elismerte, hogy a minden tagállam, tehát Magyarország, által is korábban megszavazott uniós szankciók akadályozhatják azt, hogy a német kormány kiadja a Siemens Energy számára az exportengedélyt a Paks II. projekthez. Ezután viszont a Magyarország elleni szuverenitási támadásnak minősítette az esetet, és újra felemlegette a két német miniszter felelősségét az ügyben.