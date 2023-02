Csúnyán beszakadt Amerika a kereskedés végére

Portfolio 2023. február 16. 21:59

Az elemzői 5,4 százalékos konszenzushoz képest 6 százalékos volt a termelői árak növekedése az Egyesült Államokban az előző év azonos időszakához képest. Ugyan az adatok elmaradnak a várakozásoktól, de ennek ellenére is tovább mérséklődött az inflációs nyomás, hiszen decemberben még 6,5 százalékos volt a termelői árak növekedésének mértéke az előző év azonos időszakához képest. Ezt követően igencsak elromlott a hangulat a nemzetközi piacokon, az amerikai tőzsdék mellett az európai börzék is lefordultak, a dollár erősödése következtében pedig a nemesfémeket is megütötték.