Kedvező hangulatban várják a befektetők a fontos amerikai adatokat

Nagyot ugrottak a tegnapi tőzsdei kereskedésben a kriptovaluták mellett a kapcsolódó vállalatok, így a kriptotőzsdék és egyes bankok részvényei is, miután az amerikai tőzsdefelügyelet a befektetők által vártnál enyhébb szabályozói lépést javasolt a kriptotérre vonatkozóan. A kriptotér egyre javuló megítéléséhez az a körülmény is hozzjárulhatott mostanában, hogy a nagy intézményi befektetők is egyre hangsúlyosabban építik kitettségeiket a vonatkozó vállalatokban.