Nagy tervei vannak az MVM Csoportnak itthon és külföldön is

Az MVM egy nemzetközi babérokra törő vállalatcsoport kíván lenni, igaz már most is jelen van 23 országban a különböző piacokon - jelezte előadásában Mátrai Károly.

Az MVM vezérigazgatója a cég csütörtöki konferenciáján külön kiemelte a cseh leányvállalatukat, mert a cseh gázszolgáltatási piacon piacvezetők több mint 40%-os súllyal, az árampiacon pedig mintegy 10%-os a súlyuk, és hasonló mértékű piaci részesedéseket céloznak meg hosszabb távon egyes kelet, közép- és dél-európai országokban is.

Utalt rá, hogy jelenleg több mint 11 millió ügyféllel rendelkezik az MVM Csoport. Kiemelte, hogy idehaza nagyon jelentős, kiterjedt megújuló emergiatermelési portfólióval rendelkezik a cégcsoport, és most már a földgáz kitermelésben, illetve az ahhoz kapcsolódó K+F területén is megjelent.

A friss gázkitermelési hírre és a Lantos Csaba által elmondottakra utalva jelezte, hogy több mint 50 gázkitermelési célú kútfúrást terveznek, de "menet közben jön meg az étvágy”, azaz ezek száma növekedhet is idővel, ha a projektet beváltják a hozzájuk fűzött reményeket.

Jelezte azt is, hogy idehaza a versenypiaci gáz- és áramszolgáltatás terén is jelentős a szerepük és ezt a cégcsoport meg is szeretné tartani. Utalt a miniszter által bejelentett három gázerőműre, amelyeket az MVM Csoport fog megépíteni, de azokhoz számos hálózati fejlesztést is meg kell valósítani.

Címlapkép: Portfolio