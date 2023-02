Pereli a Redditet a WallStreetBets alapítója

Úgy éreztem, hogy ez személyes ügy, és úgy éreztem, hogy elárultak

- mondta Rogozinski a WSJ-nek.

A Reddit szóvivője ezzel szemben komolytalannak nevezte a keresetet, és azt mondta, hogy Rogozinski állításainak nincs valóságalapja.

"Jamie-t a Reddit eltávolította az r/WallStreetBets moderátori szerepéből, és a közösség moderátorai kitiltották, mert személyes haszonszerzéssel próbálkozott. Ez a per egy újabb átlátszó kísérlet arra, hogy meggazdagodjon. Árulkodó, hogy három évvel azután nyújtja be ezt a pert, hogy kitiltották az r/WallStreetBets-ről, és jóval azután, hogy a közösség az ő részvétele nélkül is mainstream népszerűséget ért el. Közvetlenül a bíróságon fogunk válaszolni, és továbbra is védjük a platformunkon lévő közösségek és moderátorok érdekeit" – mondta a szóvivő.

A WallStreetBets-et Rogozinski 2012-ben alapította, amikor megunta a Bogleheads-hez hasonló vitafórumokon lévő józan elemzéseket, és a hagyományos médiában megjelenő hedge fund menedzserek elemzéseit. A cél a fórum létrehozásával az volt, hogy legyen egy pimaszabb, színesebb hely a tőzsdei kereskedésről való diskurzusnak.

A WallStreetBets a kezdeti években egy viszonylag csendes közösség volt, majd a nagy változást az hozta, hogy az olyan brókercégek, mint a Fidelity Investments, a TD Ameritrade, és a Charles Schwab megszüntették a kereskedési jutalékokat, amivel jelentősen megnőtt a tőzsde iránti érdeklődés a lakossági oldalon. Ezzel együtt a fórum felhasználóinak száma is ugrásszerűen emelkedni kezdett.

A Reddithez közel álló személy szerint akkor romlott meg Rogozinski és a Reddit kapcsolata, mikor az előbbi 2020 elején megjelentetett (és reklámozott) egy könyvet arról, hogy a kisbefektetők kaszinóként tekintenek a tőzsdére, majd később egy kereskedési versenyt is szervezett, amelyet a True Trading Group szponzorált. Néhány WallStreetBets-felhasználó nehezményezte ezeket, mivel önreklámozásnak tekintették.

A Reddit 2020 áprilisában felfüggesztette Rogozinski fiókját azzal az indokkal, hogy "megpróbálta monetizálni a közösséget". Hozzátették emellett, hogy a Reddit irányelvei tiltják, hogy a moderátorok "harmadik felekkel megállapodásokat kössenek egy subreddit nevében". Egy héttel később a Reddit helyreállította Rogozinski fiókját, de végleg eltávolította őt moderátori pozíciójából, mivel megsértette ezeket az irányelveket. A WallStreetBets megmaradt moderátorai a WSJ információ szerint ennél is tovább mentek, és végleg eltiltották Rogozinskit attól, hogy részt vegyen a fórumon.

Rogozinski később többször is megpróbált fellebbezni a Reddit döntése ellen, a Reddit viszont elutasította a fellebbezéseket, és Rogozinski továbbra el van tiltva a WallStreetBets moderálásától. A két fél között abban is vita van, hogy ki jogosult a WallStreetBets márkakanévre.

Rogozinski 2020 márciusában le akarta védetni a "WALLSTREETBETS" márkanevet, hetekkel azelőtt, hogy a Reddit kitiltotta volna. Még ugyanazon év augusztusában a Reddit megtámadta ezt a kérelmet arra hivatkozva, hogy "helyrehozhatatlan kárt" szenvedne el, ha a védjegyet Rogozinskinak adnák. Rogozinski erre azt válaszolta, hogy ő annyira összefonódott a márkával, hogy eladta az élettörténetének jogait egy nagy produkciós cégnek (a róla készült dokumentumfilmet jövő hónapban mutatják be).

A WallStreetBets jelenleg nagyjából 13,6 millió előfizetőt számlál. Bár továbbra is az oldal 50 legnagyobb fórumának egyike, befolyása az elmúlt években csökkent, miután a piacok beszakadtak tavaly, ami visszavetette az egyéni befektetők aktivitását.

Ennek ellenére Rogozinski úgy látja, hogy a WallStreetBets mögött álló ötletért érdemes küzdeni. Elmondta, hogy megpróbálta folytatni azokat a projekteket, amelyek szerinte hozzáférhetőbbé teszik a piacokat a lakossági befektetők számára, de ez nem könnyű, mivel a WallStreetBets jelenlegi moderátorai ellenségesek vele szemben. Válaszul a Reddit közölte, hogy célja, hogy megvédje a WallStreetBetshez hasonló közösségek önigazgatási képességét, valamint azt, hogy kollektíven dönthessenek a jövőjükről. Az egyes moderátoroknak nem szabad megengedni, hogy személyes haszonszerzés céljából gazdagodjanak a közösség érdekeivel szemben - mondta a Reddit szóvivője.

Címlapkép: Getty Images