Kritikus időszak előtt a tőzsdék - Jöhet a tökéletes vihar?

Nagy lendülettel indult az idei év a tőzsdéken, februárra azonban elfogyott a kraft, miután ellentmondásos makroadatok érkeztek az Egyesült Államokból. Ugyan az inflációs nyomás tovább mérséklődött, de korántsem a piaci szereplők által várt mértékben, és Jerome Powell amerikai jegybankelnök is hamar lehűtötte a kedélyeket azt követően, hogy a befektetők egyre szélesebb körben kezdték árazni nemcsak a kamatemelési pálya végét, de már az esetleges kamatvágásokat is. A Fed által követett adatvezérelt üzemmód és az ellentmondásos gazdasági adatok pedig igencsak feladták a leckét a befektetőknek, akik érthetően megosztottak a kilátásokkal kapcsolatban: emelkedhetünk még, vagy itt az ideje fedezékbe vonulni?

Nagy emelkedés után ismét jöhetett a kijózanodás

Az év elején látott emelkedésből hamar láthatóvá vált, hogy a befektetők már nem a legrosszabb forgatókönyvet árazzák a tőzsdéken, és a Covid-időszak alatt látott, likviditásbőség időszakának legszebb napjaira emlékeztető széles körű emelkedést láthattunk a tőzsdéken, amelyet február elején tovább fűtött, hogy a Fed legutóbbi kamatdöntő ülését követően Jerome Powell elmondta, hogy amennyiben az infláció a vártnál gyorsabban csökken, úgy megvannak az eszközeik arra, amellyel reagálhatnak a kialakult helyzetre, ezen szavakat pedig a piaci szereplők egyértelműen úgy értelmezték, hogy akár már idén sor kerülhet az első kamatvágásra: a dollár is gyengülni kezdett, az S&P 500 pedig idei 4195 pontos csúcsára emelkedett, ami azonban még fontosabb, hogy

az emelkedéssel az S&P 500 egyúttal ki is tört a 12 hónapja tartó csökkenő trendből.

A vegyes negyedik negyedéves nagyvállalati gyorsjelentések, a várakozásoknál jóval erősebb munkaerőpiaci és gazdasági adatok, valamint az infláció vártnál kisebb mértékben történő csökkenése és az óvatosságra okot adó jegybanki kommunikáció együttesének következtében azonban inkább kijózanodással teltek az elmúlt hetek a tőzsdéken, az S&P 500 már 4,4 százalékot csökkent a hónap elején látott 4 195 pontos értékhez képest, az eséssel pedig egészen a jövőbeli emelkedés szempontjából kritikus fontosságú 4 000 pontos szintekhez érkeztünk, ugyanis itt található az október közepe óta tartó emelkedő trend alsó határa.

Így jelenleg kritikus szinten áll a világ egyik legfontosabb részvényindexe, érdemes lesz figyelni a következő napokban!

Emellett technikai szempontból a dollár index is túladottá vált február elejére, így a lélektani 100 pontos szint közeléből fordulva ismét a dollár erősödéséről szóltak az elmúlt hetek.

Összességében, a technikai képet figyelembe véve megállapítható, hogy a januári kitörés visszatesztje megtörtént az S&P 500 esetében, így a mostani szintekről folytatódhatna az emelkedés, az előttünk álló kulcsfontosságú munkaerőpiaci és inflációs adatok azonba óva inthetik a befektetőket, hiszen amennyiben a vártnál kisebb mértékben csökken az inflációs nyomás és a munkaerőpiac továbbra is ilyen erős marad, úgy kamatemelések folytatásával a dollár is tovább erősödhet, az erős dollár pedig általában kedvezőtlenül hat a tőzsdékre, így könnyen el is eshet a kritikus, 4 000 pontos szint.

A recesszió kérdés

Napjainkban a piaci szereplőket leginkább lázban tartó jelenség a recesszió, amellyel kapcsolatban az elemzői konszenzus is igencsak eltolódott az elmúlt időszakban:

Amíg a tavalyi év közepén sokan úgy vélték, hogy csak az időpont és a hossz kérdéses, napjainkra már helytálló kérdés, hogy az amerikai gazdaság jelen körülmények között mutatott, egyesek szerint már túlzott erejét figyelembe véve lesz-e egyáltalán recesszió?

A gazdasági visszaesésre készülő amerikai nagyvállalatok közül pedig több tízezer munkavállaló elbocsátásáról döntött az elmúlt hetekben többek között az Amazon, az Intel, a Meta, valamint az Alphabet is:

Az említett elbocsátások ugyan önmagukban jelentősnek tűnhetnek, de egyúttal fontos kiemelni, hogy a világjárvány okozta gazdasági károk enyhítésére hozott gazdaságélénkítő intézkedések legnagyobb nyertese egyértelműen a technológiai szektor volt, így a kedvezőtlenebb makrogazdasági körülmények hatására jelen esetben inkább egyfajta racionalizációról beszélhetünk az elbocsátások esetén.

Ami pedig a befektetők várakozásait illeti, az elmúlt hetek piaci reakciói is alátámasztják, hogy a tőzsdék számára a legkedvezőbb forgatókönyv várhatóan az lenne, ha egy enyhébb recesszióba csúszna az amerikai gazdaság, amely a kamatemelések vége mellett a várt kamatcsökkentést is várhatóan magával hozná.

Az elmúlt hetekben érkező ellentmondásos adatok következtében azonban jelenleg kevés az esély arra, hogy a Fed hamarosan kamatvágásba kezdhet, hiszen a munkaerőpiac erőssége továbbra is töretlen, történelmi szinteken áll, emellett pedig az év első hónapján a fogyasztói- és termelői árindex adatok is az inflációs nyomás vártnál kisebb mértékű csökkenéséről számoltak be.

A recessziós félelmek tehát egyelőre visszaszorulóban vannak, amelynek tőzsdei hatásai egyértelműen érezhetőek voltak az elmúlt hetekben, az előttünk álló hetek azonban kulcsfontosságúnak bizonyulnak majd.

Fontos adatok érkeznek

Magyar idő szerint ma 14 óra 30 perckor kerül publikálásra Amerikában a személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE), az elemzői konszenzus szerint decemberhez képest 0,4 százalékos lehetett az árnövekedés üteme, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig már "csak" 4,1 százalékos lehetett az árak növekedése, így tehát tovább csökkenhet az inflációs nyomás, miután decemberben még 4,4 százalékos volt ez az érték.

Jövő héten pedig beszerzési menedzserindex adatok érkeznek, egyértelműbb irányra, valamint határozottabb elmozdulásokra azonban várhatóan csak két hét múlva, március 10-én számíthatunk majd, amennyiben pedig a januárihoz hasonló mértékben veri az amerikai munkaerőpiac a várakozásokat februárban is, úgy könnyen törhet az október óta tartó emelkedő trend az amerikai tőzsdéken.

Az előttünk álló hetek tehát kulcsfontosságúak lesznek a jövőbeli kamatemelések szempontjából is: jelenleg borítékolható az újabb 25 bázispontos emelés a Fed soron következő, március 22-i ülésén.

Forrás: CME

Ami pedig az év hátralévő részét illeti, a jelenlegi várakozások szerint várhatóan az 5,25-5,5 százalékos sávban tetőzhet az irányadó ráta.

Címlapkép: Getty Images