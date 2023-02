Hátborzongató rém lépett elő egy mesterséges intelligencia elméjének mélyéről - Ki lehet ez a rejtélyes alak?

Nyakatekert, a mesterséges intelligencia „bizarr álmaiból” származó képekkel persze naponta találkozni az interneten, de Loab valamiért mégis különlegesnek mondható. Egyrészt azért, mert a szellem nem csak egy félresikerült próbálkozás átmeneti terméke, hanem több alkalommal is előhívható, így olyan mintha tényleg a gépben élne; másrészt a démon halott szemei és női arca minden alkalommal makacsul megjelennek a képernyőn, akkor is, ha az eredeti képet több másikkal vegyíti a felhasználó. Még felkavaróbb, hogy Loabot általában megcsonkított emberi végtagokkal együtt, sötét, nyomasztó környezetbe helyezi a mesterséges intelligencia. A hátborzongató rejtély nyitját abban az eljárásban érdemes keresni, ahogy a „szörnyű teremtmény” létrejött.

: I discovered this woman, who I call Loab, in April. The AI reproduced her more easily than most celebrities. Her presence is persistent, and she haunts every image she touches. CW: Take a seat. This is a true horror story, and veers sharply macabre. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk