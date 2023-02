Ilyet még csak sci-fiben láttunk eddig: visszajátszhatjuk emlékeinket az új alkalmazással

A Wist Labs nevű cég azt ígéri, hogy a hamarosan megjelenő szoftverrel a felhasználók újra élvezhetik az értékes pillanatokat, pont úgy, ahogy emlékeznek rájuk. Ehhez az alkalmazás kiterjesztett valóság segítségével vetíti a felvett eseményeket a konkrét helyszínekre – írja a Futurism.

A Wist honlapja szerint a folyamat viszonylag egyszerűnek tűnik: a felhasználók az alkalmazás segítségével az okostelefonjukkal készített felvételeket 3D-s ábrázolássá alakíthatják, majd a helyszínre vetítve lejátszhatják azt telefonon, böngészőben, de akár VR headseten is. A felvétel készítésekor az alkalmazás elmenti a szín-, a mélység, a hang és helyinformációkat is.

A Twitteren több felhasználó is megjegyezte, a bemutató kísértetiesen emlékeztet a "Black Mirror" egyik korai epizódjára, a "The Entire History of You"-ra, amelyben egy szerelmes férfi egy vacsoraparti emlékeit játssza le egy agyi implantátumáról, mivel megszállottjává vált a gondolatnak, hogy a felesége megcsalja. Volt, aki Philip K. Dick azonos című regénye alapján készült 2002-es "Minority Report" című film egyik szentimentális jelenetét emlegette, amelyben a főszereplő gyermeke játszadozásáról szóló emlékeit játsza vissza.

