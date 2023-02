Összefeszülnek a németek és a franciák - Mi lesz így a nagy árampiaci reform nekibuzdulásból?

Ma megpróbálják áthidalni a tagállami energiaügyi miniszterek a nézeteltéréseiket abban az alapvető fontosságú kérdésben, hogy mennyire legyen jelentős az EU villamosenergia-piaci reformja. Két nagy táborra szakadtak a tagállamok az ügyben, és nemcsak a beavatkozás mélységében, hanem annak időzítésében és a lépésekben is van szembenállás, ami az uniós költségalapú versenyképesség súlyos kérdését is felvető kérdést folyamatosan napirenden tartja.

Kétnapos informális tanácskozást tartanak Stockholmban a svéd soros elnökség keretében tegnap és ma a tagállami infokommunikációs és energiaügyi miniszterek és ennek mai napján arról tanácskoznak majd, hogy milyen mélységű és időzítésű legyen az uniós áramár képzési modellbe való beavatkozás, amelyről az elmúlt hetekben nyilvános konzultációs is kezdeményezett az Európai Bizottság, március 16-án pedig várhatóan közzé is teszi hivatalos javaslatait a brüsszeli testület.

Az, hogy végül a mélyrehatónak tervezett brüsszeli reformból mi lesz, egyelőre bizonytalan, mert

a 27 tagállam láthatóan két nagy táborra szakadt jórészt annak mentén, hogy saját áramtermelési mixüknek mi a háttere, mert ez határozza meg leginkább a beavatkozásban képviselt álláspontjukat.

Amint a Politico rámutat: az egyik tábor élén a franciák és a spanyolok állnak, amelyekben a megújuló energiák részaránya 70-80%-os az áramtermelésben, így jellemzően nagyon alacsony a legtöbb áramtermelő erőmű működési költsége, mégis az áramár képzési modellben az utolsó rugalmas kapacitásként belépő gázerőművek ajánlata a meghatározó. Emiatt pedig „az indokoltnál” sok esetben jóval drágább a nagykereskedelmi piaci áramár, így ez komoly költségoldali versenyképességi problémákat vet fel.

Nem véletlen, hogy ez a tábor erősen szorgalmaz olyan megoldásokat (például termelési költségeket és indokolt profitot figyelembe vevő cfd megoldások, hosszú távú cPPA áramvásárlási szerződések), amelyek az áramtermelési költségek fokozott figyelembe vételére építenek, hogy a relatív alacsony termelési költségű nap- és szél- és nukleáris erőművek ne kaszáljanak indokolatlanul sokat csak azért, mert az árajánlataik a rugalmas gázerőművek által ajánlott árszintekhez igazodnak. Ezekkel a javaslatokkal a valódi céljuk tehát az, hogy távolítani lehessen a földgáz piaci árának mozgásától az áram árának mozgását és a megújulók szerepe egyre inkább lejjebb legyen képes szorítani a piaci áramárakat.

A másik, óvatosabb, Németország és Hollandia által vezetett tábor nem akarja elsietni az árampiaci reformokat, mert szerintük megfontoltan kell lépéseket tenni és el kell kerülni, hogy piaci zavarok keletkezzenek, illetve elriasszák a befektetőket a megújuló energiákba való befektetéstől. Ez az álláspont jórészt abból ered, hogy náluk az áramtermelés jelentős része, több, mint fele fosszilis energiahordozókból jön, és így a gáznak tényleg komoly ármeghatározó szerepe van az árampiaci árképzésre (kisebb árcsökkenés jönne csak a nagyobb beavatkozásból), másrészt a komolyabb belenyúlás a megújuló kapacitásokat működtetők profit képzésébe egyúttal el is riaszthatja a befektetőket a további megújuló energiás kapacitások kiépítésétől, márpedig a jelenlegi helyzetből az előrelépés mégiscsak ebbe az irányba vezet.

A fenti fundamentális, szerkezeti adottság határozza meg azt is, hogy ki mennyire üti az asztalt a beavatkozás időzítését illetően: a fenti első táborból a franciák idén év végéig szeretnék a reformot lezárni, míg a németek nem sietnének vele, megvárnák a 2024-es európai parlamenti választásokat is, és így 2025 előtt nem lenne reális a reform.

Emellett abban is van szembenállás, hogy a beavatkozást hány lépésben tegyék meg a tagállamok. A lap idézi a német éghajlat-politikai államtitkárt, Sven Giegoldot, aki hétfőn "kétlépcsős" megközelítést sürgetett. Szerinte a 2024-es választások előtt bevezethetők "gyors és megbánás nélküli intézkedések", majd ezt követően "egy nagyobb, szisztematikusabb reform" is sorra kerülhet. Egy spanyol kormánytisztviselő a fenti adottságok miatt azonban elutasította a reform felosztását, azzal érvelve, hogy a változásra "most van szükség, nem pedig két lépésben". A tisztviselő hozzátette, hogy a villamos energia ára kulcsfontosságú az EU azon küldetése szempontjából, hogy javítsa az ipar versenyképességét - amivel a miniszterek ma egyébként is foglalkoznak, illetve kénytelenek is foglalkozni az amerikai inflációcsökkentési törvényből adódó támogatási verseny beruházásokat elszívó hatása miatt is. Erre válaszul a Bizottság február elsején bemutatta a zéró karbon ipari programját, amely részben a megemelkedett uniós energiaköltségekre és azok beruházásokat fékező hatására szeretnének vonzó kereteket teremteni.

Az fontos, hogy a lap szerint a tagállamok abban kezdenek egyet érteni: még idén szükség van valamilyen árampiaci reformra,

amelyet aztán a Tanács és a Parlament a 2024-es EP-választásokig jóváhagyhat, és éppen ezért is fontos lesz, hogy végül mire tesz majd javaslatot bő két hét múlva a Bizottság.

A téma kapcsán az is fontos, hogy amint tegnap megírtuk: a stockholmi egyeztetések során a franciák 12 tagállam körében egy külön találkozót is tartanak, hogy lobbizzanak a nukleáris energiának az ellátás biztosításában és a nettó nulla kibocsátás elérésében betöltött nagyobb szerepéért. Az atomenergiát támogató országoknak "egyesíteniük kell erőinket, hogy biztosítsuk a megfelelő biztonságot, a megfelelő kompetenciákat, a megfelelő ellátási láncokat és a megfelelő innovációt, kutatást és fejlesztést" - mondta Agnès Pannier-Runacher francia energiaügyi miniszter hétfőn Stockholmban.

