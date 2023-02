Szép csendben fontos változás érkezett a Windowsban, egy nagy újdonsággal is előrukkoltak 

A Microsoft új, nagyszabású Windows 11 frissítésében a tálcára helyezi Bingbe költöztetett chatbotját. A frissítési csomag emellett új widgeteket, jobb érintőképernyős üzemmódot és egy fejlettebb képernyőfelvételi funkciót is tartalmaz – írja a The Verge.

Digital Transformation 2023 A jövő digitális vívmányairól és a legfontosabb technológiai fejlesztésekről is lesz szó a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

A frissítés meglepetésszerűen érkezett, annyira, hogy a Microsoft nem is tesztelte szokásos tesztcsapatával, az Insiderekkel. A legnagyobb újítás, hogy a Windows 11 felhasználók azonnal indíthatnak Bing-csevegést az Edge-ben, közvetlenül a feladatsor keresőmezőjéből, feltéve, ha a várólistán bekerültek már a Binget tesztelők közé – írja a The Verge.

Jelenleg 169 országban több mint egymillió ember teszteli a Bing chatbotot, és a jelek szerint a Microsoft azt tervezi, hogy hamarosan a Windows több millió felhasználójának is rendelkezésére bocsátja. A Microsoft egyébként múlt héten indította el a Bing tesztverzióját mobileszközökön és a Skype-ban is, továbbá arra készül, hogy hamarosan az Office csomag alkalmazásaiban is elhelyezi majd.

A Microsoft a chatboton kívül még számos újítással készült az új frissítésben:

Megnyitja a Phone Linket az iOS készülékekhez, vagyis az Iphone felhasználók összeköthetik eszközeiket a Windows rendszerrel.

Harmadik feles szolgáltatók előtt is megnyitja a widget szolgáltatását, így olyan alkalmazások is helyet kapnak a felületen, mint a Meta és a Spotify.

Javul az érintőképernyős üzemmód.

Új képernyőfelvételi funkcióval bővül a Snipping Tool nevű alkalmazás

Átszabták a Teams-beszélgetéseket is: könnyebb lesz elérni az előnézeti videókat és a csevegéseket is.

Az új Windows 11 funkciók már a mai naptól elérhetőek a Windows Update felületen, de a Microsoft szerint a széles körű frissítés március 14-én várható.

