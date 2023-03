A semmiből bukkant fel a titokzatos mesterséges intelligencia, amely kulcs lehet a robotok öntudatra ébredéséhez

A Microsoft kutatói bemutattak egy új mesterséges intelligenciát, a Kosmos-1-et, amely állítólag ki tudja elemezni a képeket azok tartalma alapján, meg tud oldani vizuális rejtvényeket és IQ-teszteket is. A mesterséges intelligencia többféle bemeneti módot is ismer, szöveget, hangot és képet is fel tud dolgozni – írja az Ars Technica