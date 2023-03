Így úszhatod meg az anyagi csődöt vészhelyzetben

Számos olyan élethelyzet adódhat, amikor egy hirtelen bekövetkező esemény miatt nem tudjuk a korábbi életszínvonalunkat fenntartani. Ilyen lehet például egy baleset után a rokkantság, de az is, ha egy komolyabb betegség miatt valaki hónapokra az ágyba kényszerül. A családfő halála esetén pedig akár a család elsődleges keresete is kieshet, arról nem is beszélve, hogy sok esetben hitelt is hagyhat maga után. A kockázati életbiztosítások mellett nagyon népszerűek a megtakarításos életbiztosítások is, ezeket megtakarítási céllal indíthatjuk, és lejáratkor vagy nyugdíjba vonuláskor használhatjuk fel. Ebben a cikkben összegyűjtöttük az összes információt, amit a két típussal kapcsolatban tudni érdemes.

Az életbiztosítások alapvető jellemzője, hogy a szerződésben előre meg van határozva a biztosítási esemény. Ez az, ami a biztosítót arra kötelezi, hogy kifizesse az aktuális összeget: lehet halál, maradandó egészségkárosodás, de más típusokban akár egy bizonyos életkor, például a nyugdíjkorhatár betöltése. Itt – más biztosítási típusokkal ellentétben – nincs kárérték, hiszen általában a biztosítási esemény által okozott kár nem fejezhető ki pénzben. Alapvetően két életbiztosítást, a kockázati és megtakarítási életbiztosítást különböztetjük meg, de a piacon a két típus ötvözete is.

Ha veszélyben érezzük magunkat

A kockázati életbiztosítás leegyszerűsítve egy olyan szerződés, amelyben a biztosító díj ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosított halála esetén kifizeti a biztosítási összeget a kedvezményezettek számára. A szerződő szempontjából ez azt jelenti, hogy életbiztosítási szerződés kötése esetén meg kell jelölünk egy személyt, aki a halálunk esetén megkapja a szerződésben előre meghatározott összeget, ezért pedig díjat kell fizetnünk a biztosító részére.

A kockázati életbiztosításnak számos előnye van, például

a kifizetés hagyatéki eljáráson kívül történik,

a térítési összeg kifejezetten magas is lehet (bár ez nyilván magasabb díjjal társul),

hitelfedezeti biztosításként is megköthető,

a biztosítás akár a családra is kiterjeszthető,

kiegészítő biztosításokat is igénybe lehet venni.

A hagyatéki eljárás akár évekig is eltarthat, a bank pedig az elhunyt személy minden meglévő vagyonát zárolhatja. A kockázati életbiztosítások azonban külön jogi kategóriába esnek, így a család akár néhány héten belül is pénzhez juthat, így nem okoz nehézséget például a temetkezési költség sem.

Érdemes megfontolni a kockázati életbiztosítást akkor is, ha nagyobb összegű hitelt vettünk fel, hiszen halál után az örökséggel együtt a hitelek is az utódra szállnak. Mivel a biztosítási összeg akár több tízmilliós is lehet, könnyen alakíthatjuk úgy a szerződést, hogy abból a teljes tartozás kifizethető legyen.

Az ilyen típusú életbiztosításoknál nem csak a halál lehet kockázat, hanem más, élethelyzetet megváltoztató események is. Köthetünk biztosítást például a rokkantságra is, ekkor ez bizonyos százalékú rokkantság esetén fizet a biztosító, de betegségre is, itt a biztosítási esemény például daganat diagnosztizálása lehet. Néhány biztosító egyben kínálja ezeket a szolgáltatásokat a haláleseti biztosítással, de mindig érdemes személyre szabni ezeket, hogy minden általunk kívánt kockázatot lefedjen. A megfelelő biztosítás kiválasztásánál az alábbi hátrányokat is fontos figyelembe venni:

az életkor növekedésével a biztosítás díja is nagy mértékben emelkedik , így a megfizethető biztosítási összeg folyamatosan csökken,

, így a megfizethető biztosítási összeg folyamatosan csökken, a meglévő kockázatokat kizárja a biztosító, azaz például szívproblémák esetén nem fog fizetni a biztosító arra, ha a biztosított szívrohamban hal meg,

azaz például szívproblémák esetén nem fog fizetni a biztosító arra, ha a biztosított szívrohamban hal meg, az életbiztosításoknál van várakozási idő is, ez jellemzően a szerződés kezdete utáni pár hónapot jelenti, ez idő alatt bekövetkezett biztosítási eseményre a biztosító nem fizet.

Az életbiztosítás megtakarításként is funkcionálhat

Az életbiztosítás nemcsak kockázati termékként, hanem megtakarításként is funkcionálhat, ezek a megtakarításos életbiztosítások. Itt a biztosítási díj nagy része nem a biztosítónak megy, hanem az ügyfél számláján gyűlik. Ennek a típusnak két alfaját különböztetjük meg:

A garanciákkal működő, hagyományos (vegyes) életbiztosításokat , ahol az általunk befizetett összegre a biztosító fix hozamot fizet, a tényleges hozam ennél csak több lehet, kevesebb nem. Ez a típus attól lesz vegyes, hogy kockázati kiegészítőket is tartalmaz, azaz például halál esetén a megtakarított összegnél többet is kaphat a kedvezményezett.

, ahol az általunk befizetett összegre a biztosító fix hozamot fizet, a tényleges hozam ennél csak több lehet, kevesebb nem. Ez a típus attól lesz vegyes, hogy kockázati kiegészítőket is tartalmaz, azaz például halál esetén a megtakarított összegnél többet is kaphat a kedvezményezett. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokat, amelyek abban különböznek a hagyományos életbiztosításoktól, hogy a biztosító nem garantált hozamot fizet a megtakarításra, hanem azt a szerződő által választott eszközalapokba (befektetési alapokba) fekteti. Ez a típus emiatt változó hozamot eredményez, hiszen lehet olyan, hogy az általunk választott befektetésnek rosszabb lesz a teljesítménye.

A fenti két terméket egy összegű megtakarítással is igénybe lehet venni, valamint rendszeresen is lehet a számlára befizetni. A megtakarításos életbiztosítások külön fajtája az adóvisszatérítést is kínáló nyugdíjbiztosítás, a nyugdíjcélú megtakarítások jellemzőit ebben a cikkben foglaltuk össze.

A felhalmozott vagyont nemcsak egy összegben, hanem járadék formájában is igényelhetjük, ezeket nevezzük járadékbiztosításoknak. Ez nyugdíjbiztosításoknál jellemző, ahol a megtakarított összeg alapján a biztosító megegyezés alapján azt vállalja, hogy a biztosított élete végéig vagy egy meghatározott időpontig a megtakarítást havi járadékként folyósítja, ezzel a nyugdíjat is kiegészítve.

Mennyibe kerül?

Mind a kockázati, mint a megtakarításos életbiztosításnál érdemes figyelembe venni a költségeket is. Ezeket általában minden biztosító személyre szabja, hiszen bárkinél fordulhatnak elő olyan tényezők, amelyek miatt a biztosító nagyobb kockázatot vállal. A kockázati életbiztosítások díja függ

a biztosítási összegtől , azaz minél magasabb összeget szeretnél kapni a biztosítási eseménykor, annál többet kell érte fizetni,

, azaz minél magasabb összeget szeretnél kapni a biztosítási eseménykor, annál többet kell érte fizetni, a kortól, ugyanis az általánosságban elmondható, hogy a fiataloknál kisebb a betegség és a halál kockázata, mint az idősebbeknél,

ugyanis az általánosságban elmondható, hogy a fiataloknál kisebb a betegség és a halál kockázata, mint az idősebbeknél, egészségügyi állapottól , hiszen hatalmas kockázat rejlik a biztosító szemszögéből abban, ha egy meglévő betegséggel együtt élő emberrel szerződik, de ide tartozik a dohányzás is, ami általában szintén rengeteg betegséggel jár,

, hiszen hatalmas kockázat rejlik a biztosító szemszögéből abban, ha egy meglévő betegséggel együtt élő emberrel szerződik, de ide tartozik a dohányzás is, ami általában szintén rengeteg betegséggel jár, a foglalkozástól , a biztosító ugyanis megemelheti a díjat egy olyan embernél, aki veszélyesebb munkakörben dolgozik, tipikusan ilyen például az építő- és vegyipar,

, a biztosító ugyanis megemelheti a díjat egy olyan embernél, aki veszélyesebb munkakörben dolgozik, tipikusan ilyen például az építő- és vegyipar, a választott kiegészítő biztosításoktól, amelyekért extra díjat kell fizetni.

A megtakarításos életbiztosítások díjának számítása jóval egyszerűbb, hiszen itt előre választott összeget fizetünk be a biztosítónak. A költségek általában az első 2-3 évben kerülnek levonásra, ekkor azonban a megtakarított összeg nagy részét elviszik, ezért a megtakarításos életbiztosítások megszüntetése általában csak a 10. év után éri meg.

A megtakarítási célú életbiztosítási termékek kiválasztása során segítséget nyújthat a termék Teljes Költségmutatója (TKM) is. Ez mutatja meg azt, hogy az éves befizetett összeg hány százalékát számítja fel a biztosító költségként.

Ha megszüntetnéd a szerződést

A biztosítások felmondása eltérő a két főtípus között:

A kockázati életbiztosítások felmondása jóval egyszerűbb, ezt általában egy formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezhetjük, majd megszűnik a díjfizetési kötelezettség, a biztosító pedig többé nem köteles a biztosítási összeg kifizetésére.

felmondása jóval egyszerűbb, ezt általában egy formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezhetjük, majd megszűnik a díjfizetési kötelezettség, a biztosító pedig többé nem köteles a biztosítási összeg kifizetésére. A megtakarításos életbiztosítás felmondása a jellegéből adódóan jóval nehezebb. Ha nem várnád meg azt, hogy lejárjon a biztosítás, lehetőséged van a szerződés részleges vagy teljes visszavásárlására. Ez az esetek nagy részében nagy költséget fog jelenteni, mivel a visszavásárlási érték általában alacsonyabb, mint a biztosítási összeg, ráadásul kamatadót is kell rá fizetni. A nyugdíjbiztosításnál ráadásul az igénybe vett adóvisszatérítést 20%-os büntetőkamattal együtt vissza kell fizetni.

A fentiek fényében tehát mindenképpen át kell gondolnunk, hogy milyen életbiztosítást választunk, hiszen más élethelyzetben más típussal járhatunk jól. Az is fontos, hogy a biztosítások kiválasztásánál ne döntsünk azonnal: érdemes minden több biztosító ajánlatát megtekinteni, ha pedig nem vagyunk biztosak, egy tanácsadót is megkérdezhetünk. Lényeges kérdés az is, hogy milyen célból szeretnénk megkötni a biztosítást: magunkat, esetleg hozzátartozóinkat biztosítanánk, vagy megtakarítási célunk van? Az előbbi szempontokon túl a megtakarításos életbiztosítások kiválasztásánál érdemes lehet más befektetési formákat is megvizsgálni.

Az életbiztosítások összehasonlítása Kockázati Hagyományos Unit-linked Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok Egyszerű konstrukció A befizetett pénzt nem kapjuk vissza Befektetésként is működik Első években magas költségek Befektetésként is működik Veszteség is lehet Hagyatéki eljáráson kívüli Várakozási idő Garantált hozam Visszavásárlás költsége Magas hozamot is adhat Visszavásárlás költsége Családra is kiterjeszthető Meglévő betegségek kizárva Kockázati kiegészítők Alacsony hozam Járadékként is felvehető Ügyfél felelőssége Forrás: Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images