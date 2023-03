Nincs megállás: tovább folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio 2023. március 06. 09:32

Kedvező hangulatban indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX felülteljesít a nemzetközi átlaghoz viszonyítva, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Amerikában is folytatódhat az emelkedés. Gazdasági események szempontjából csendesen indul a hét eleje, idehaza a hazai fogyasztás januári alakulását ismerhettük meg, amely számottevő visszaesésről számolt be, külföldön pedig az eurózónából érkeznek szintén januári kiskereskedelmi statisztikák. A hét második fele azonban sorsdöntő lesz a külföldi és hazai piacok számára egyaránt, hiszen szerdán érkezik a magyar inflációs adat, pénteken pedig Németországból érkeznek fontos inflációs adatok, emellett pedig az amerikai munkaerőpiacról is érkeznek majd friss közlések.